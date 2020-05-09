stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.
Так мы и закроем турбдиспансеры, а заместо купим лекарств заморских. Вы ж такой умный, возьмите прививки Европы и найдите там туберкулёзную БЦЖ. А нет её там, и турбдиспансеров нет, и эпидемии туберкулёза нет с 70х... И СИЗО лукьяновское представило вип палаты, за деньги пока. И СИЗО хотят реформировать - рассадник туберкулёза. А с этой заразой ковидом тоже будем за ЕС паровозиком, глядишь и вылезем.
Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?
juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.
ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.
ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.
очевидно, вам стоит выйти с инициативой на Минздрав, рассказать им что к чему.
juristkostya написав:Поэтому, пользуемся общими критериями для ОРВИ. А это 5% населения.
ОРВИ - это несколько десятков заболеваний, загнанных под одну гребёнку, которые между собой никто не идентифицирует. Поэтому и пять процентов порог. Сомневаюсь, что хотя бы один из аденовирусов, старых коронавирусов, парагриппов и тд. когда-то в одиночку дотягивал в последние годы у нас до 5 процентов.
очевидно, вам стоит выйти с инициативой на Минздрав, рассказать им что к чему.
Да они и без меня знают, какой смысл тратить деньги на дорогие анализы насморка, обычного кашля и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит