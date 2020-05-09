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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1203120412051206>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:45

  juristkostya написав:
  stm написав:Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

- откуда значение 5%?
- откуда утверждение, что эпидемия туберкулёза в Украине ликвидирована?

Общепринято эпид.порог в 5% в какой-то группе. Так вот в СИЗО далеко за 5% и это проблема которую надо искоренить. В рамках страны, эта эпидемия только в одной группе риска и вовне может быть искоренина и способ известен. У ковида эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше и уже идут не совсем приятные моменты в детских исследованиях по сосудам.
Вообще, не юрист объявлеят %, а группа медиков, критериями которые не являются юридическими или экономисескими ;)
ВОЗ так же объявляя эпидемию или пандемию руководствуется в первую очередь медицинскими, а не экономическими или юридическими проблемами ;)
По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:52

  stm написав:По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.


По туберкулёзу вообще говорить не о чем, я не слышал о том, чтобы после обычной прививки БЦЖ из детства кто-то умер от туберкулёза.
Каста антипрививочников - это особые люди, героические, рисковые, эпидемия туберкулёза среди добровольцев, в отличие от коронавируса.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 09 тра, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:52

  juristkostya написав:Они не нашли оснований удвердить под ковид-19 отдельное значение эпидпорога. Очевидно, с их точки зрения, он в одном ряду с этими всеми "насморками, обычными кашлями и тд"

Епідпоріг встановлять тоді, коли ковід стане звичною багаторічною хворобою. Тоді буде достатньо статистичного матеріалу, зрозуміла і передбачувана загроза. Зараз спираються на летальність і пропускну здатність медичної системи.
Чомусь навіть чистюлі японці ввели НС при значно меншій захворюванності, ніж в нас, а не чекали 5% зараження населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:02

  stm написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

- откуда значение 5%?
- откуда утверждение, что эпидемия туберкулёза в Украине ликвидирована?

Общепринято эпид.порог в 5% в какой-то группе. Так вот в СИЗО далеко за 5% и это проблема которую надо искоренить. В рамках страны, эта эпидемия только в одной группе риска и вовне может быть искоренина и способ известен. У ковида эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше и уже идут не совсем приятные моменты в детских исследованиях по сосудам.
Вообще, не юрист объявлеят %, а группа медиков, критериями которые не являются юридическими или экономисескими ;)
ВОЗ так же объявляя эпидемию или пандемию руководствуется в первую очередь медицинскими, а не экономическими или юридическими проблемами ;)
По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.

мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.

1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ?
Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.

2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%.
И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Епідпоріг встановлять тоді, коли ковід стане звичною багаторічною хворобою. Тоді буде достатньо статистичного матеріалу, зрозуміла і передбачувана загроза.

согласен.

Но надо понять принцип:
- "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин.
- пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может.
- но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:10

  juristkostya написав:Но надо понять принцип:
- "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин.
- пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может.
- но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.


О чём речь ?
Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны.
Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ?
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:О чём речь ?
о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:16

  juristkostya написав:
  freeze написав:О чём речь ?
о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.


Эпидемия имеет место быть.
Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона.
Что здесь так долго обсуждать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:18

Тропики коронавирус начинает сильно давить.
Много заболевших в тропических штатах амазонии.

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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:27

  ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит


Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко.
ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя.
Кучинелли
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