stm написав:Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.
- откуда значение 5%? - откуда утверждение, что эпидемия туберкулёза в Украине ликвидирована?
Общепринято эпид.порог в 5% в какой-то группе. Так вот в СИЗО далеко за 5% и это проблема которую надо искоренить. В рамках страны, эта эпидемия только в одной группе риска и вовне может быть искоренина и способ известен. У ковида эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше и уже идут не совсем приятные моменты в детских исследованиях по сосудам. Вообще, не юрист объявлеят %, а группа медиков, критериями которые не являются юридическими или экономисескими ВОЗ так же объявляя эпидемию или пандемию руководствуется в первую очередь медицинскими, а не экономическими или юридическими проблемами По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.
stm написав:По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.
По туберкулёзу вообще говорить не о чем, я не слышал о том, чтобы после обычной прививки БЦЖ из детства кто-то умер от туберкулёза. Каста антипрививочников - это особые люди, героические, рисковые, эпидемия туберкулёза среди добровольцев, в отличие от коронавируса.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 09 тра, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Они не нашли оснований удвердить под ковид-19 отдельное значение эпидпорога. Очевидно, с их точки зрения, он в одном ряду с этими всеми "насморками, обычными кашлями и тд"
Епідпоріг встановлять тоді, коли ковід стане звичною багаторічною хворобою. Тоді буде достатньо статистичного матеріалу, зрозуміла і передбачувана загроза. Зараз спираються на летальність і пропускну здатність медичної системи. Чомусь навіть чистюлі японці ввели НС при значно меншій захворюванності, ніж в нас, а не чекали 5% зараження населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
stm написав:Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.
- откуда значение 5%? - откуда утверждение, что эпидемия туберкулёза в Украине ликвидирована?
Общепринято эпид.порог в 5% в какой-то группе. Так вот в СИЗО далеко за 5% и это проблема которую надо искоренить. В рамках страны, эта эпидемия только в одной группе риска и вовне может быть искоренина и способ известен. У ковида эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше и уже идут не совсем приятные моменты в детских исследованиях по сосудам. Вообще, не юрист объявлеят %, а группа медиков, критериями которые не являются юридическими или экономисескими ВОЗ так же объявляя эпидемию или пандемию руководствуется в первую очередь медицинскими, а не экономическими или юридическими проблемами По турбекулезу есть основания говорить о прогрессирующей болезни внутри группы, эпидемия внутри группы 100%, но не внутри группы побольше страны, тут это проблема, но не ЧП, т.к. % мал, распространение не геометрическая прогрессия и привести к ЧП не может, изучено, есть лекарства.
мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.
1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ? Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.
2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%. И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).
lapay написав:Епідпоріг встановлять тоді, коли ковід стане звичною багаторічною хворобою. Тоді буде достатньо статистичного матеріалу, зрозуміла і передбачувана загроза.
согласен.
Но надо понять принцип: - "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин. - пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может. - но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.
juristkostya написав:Но надо понять принцип: - "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин. - пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может. - но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.
О чём речь ? Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны. Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.
Эпидемия имеет место быть. Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона. Что здесь так долго обсуждать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко. ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя.