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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1203120412051206

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:30

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:О чём речь ?
о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.


Эпидемия имеет место быть.
Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона.
Что здесь так долго обсуждать.

так я вам о том же: имеем чисто политическое решение. Критериев эпидемии ещё нет, решение признать ситуацию эпидемией уже есть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:31

  ЛАД написав:
  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

Количество людей,с которыми пересекаешься в метро больше, чем в автобусе или маршрутке (кроме самой поездки от станции до станции набор пассажиров может наполовину обновиться, еще движение на эскалаторе и проталкивание к этому эскалатору на пересадочной станции в плотно сбитой толпе).И форточки в вагонах тоже часто все закрыты
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:34

  Кучинелли написав:
  ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит


Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко.
ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя.


Мне пофиг на богатого буржуя .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tat_888 написав:И форточки в вагонах тоже часто все закрыты
в вагонах метро форточки не имеют заметного влияния на вентиляцию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:43

  juristkostya написав:мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.

1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ?
Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.

2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%.
И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).

Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health
Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!
И представляю как вас колбасит от полной цитаты:
"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))
Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:06

  stm написав:Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health
Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!
И представляю как вас колбасит от полной цитаты:
"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))
Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!

боже мой, шо вы читаете...
Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что
Сьогодні проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.

Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні.
juristkostya
 
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