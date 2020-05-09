о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.
Эпидемия имеет место быть. Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона. Что здесь так долго обсуждать.
так я вам о том же: имеем чисто политическое решение. Критериев эпидемии ещё нет, решение признать ситуацию эпидемией уже есть.
beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.
Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте. + то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.
Количество людей,с которыми пересекаешься в метро больше, чем в автобусе или маршрутке (кроме самой поездки от станции до станции набор пассажиров может наполовину обновиться, еще движение на эскалаторе и проталкивание к этому эскалатору на пересадочной станции в плотно сбитой толпе).И форточки в вагонах тоже часто все закрыты
ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко. ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя.
juristkostya написав:мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.
1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ? Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.
2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%. И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).
Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду! И представляю как вас колбасит от полной цитаты: "На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." ))) Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!
stm написав:Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду! И представляю как вас колбасит от полной цитаты: "На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." ))) Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!
боже мой, шо вы читаете... Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что
Сьогодні проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.
Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні.