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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1203120412051206 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Суб 09 тра, 2020 22:30 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: О чём речь ? О чём речь ? о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю. о том, что собеседник меня спросил, имеет ли место эпидемия. Я ему объясняю.



Эпидемия имеет место быть.

Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона.

Что здесь так долго обсуждать. Эпидемия имеет место быть.Принят специальный закон о противодействии эпидемии, он выполняется, выделены средства, полстраны сидит на эпидемическом карантине согласно этого закона.Что здесь так долго обсуждать.

так я вам о том же: имеем чисто политическое решение. Критериев эпидемии ещё нет, решение признать ситуацию эпидемией уже есть. так я вам о том же: имеем чисто политическое решение. Критериев эпидемии ещё нет, решение признать ситуацию эпидемией уже есть. juristkostya Повідомлень: 2882 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 846 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 22:31 ЛАД написав: beee написав: Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро. Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.

+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта. Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

Количество людей,с которыми пересекаешься в метро больше, чем в автобусе или маршрутке (кроме самой поездки от станции до станции набор пассажиров может наполовину обновиться, еще движение на эскалаторе и проталкивание к этому эскалатору на пересадочной станции в плотно сбитой толпе).И форточки в вагонах тоже часто все закрыты Количество людей,с которыми пересекаешься в метро больше, чем в автобусе или маршрутке (кроме самой поездки от станции до станции набор пассажиров может наполовину обновиться, еще движение на эскалаторе и проталкивание к этому эскалатору на пересадочной станции в плотно сбитой толпе).И форточки в вагонах тоже часто все закрыты Tat_888

Повідомлень: 51 З нами з: 11.06.15 Подякував: 300 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 22:34 Кучинелли написав: ЯЧитатель написав: За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...

Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.

По прежнему:

- вируса нет, это мистификация

- вирус есть, но он не опаснее гриппа

- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало

- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)

- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)

- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.По прежнему:- вируса нет, это мистификация- вирус есть, но он не опаснее гриппа- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит



Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко.

ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя. Спецом цитирую. чтоб чаще было.тут и в стране есть тупые и нищие.У одниъх мозгов не хватает.а вторые за бабло и мать родную в могилу от вируса отпустят.Это если коротко.ПС никто никому не давал права распоряжаться чужой жизнью.Мне может жизнь одного дорогого человека дороже сотен и тысяч ушлёпков.и не нада прикрываться экономикой и ещё чем нибудь.Просто признайтесь. что живёте без денег и очень это не нравится.А то, что не создали вовремя себе подушку безопасности вините только себя.



Мне пофиг на богатого буржуя . Мне пофиг на богатого буржуя . moldashavanin

Повідомлень: 583 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 22:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире Tat_888 написав: И форточки в вагонах тоже часто все закрыты И форточки в вагонах тоже часто все закрыты в вагонах метро форточки не имеют заметного влияния на вентиляцию. в вагонах метро форточки не имеют заметного влияния на вентиляцию. juristkostya Повідомлень: 2882 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 846 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 22:43 juristkostya написав: мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.



1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ?

Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.



2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%.

И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения). мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ?Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%.И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).

Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия

https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health

Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!

И представляю как вас колбасит от полной цитаты:

"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))

Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!! Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемияЭпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!И представляю как вас колбасит от полной цитаты:"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!! stm

Повідомлень: 2301 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 23:06 stm написав: Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия

https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health

Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!

И представляю как вас колбасит от полной цитаты:

"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))

Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!! Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемияЭпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!И представляю как вас колбасит от полной цитаты:"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!

боже мой, шо вы читаете...

Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что

Сьогодні проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.



Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні. боже мой, шо вы читаете...Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что juristkostya Повідомлень: 2882 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 846 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1203120412051206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553637

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08