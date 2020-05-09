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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1204120512061207>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tat_888 написав:И форточки в вагонах тоже часто все закрыты
в вагонах метро форточки не имеют заметного влияния на вентиляцию.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:43

  juristkostya написав:мамочки, да выключите вы уже ТВ, и включите логику.

1. ну как может быть "Общепринято эпид.порог в 5% " и одновременно "эпид.порог может быть уменьшен значительно, ибо заразность выше" ?
Вы определитесь, эпидпорог один для всех, или таки для разных болезней разный.

2. эпидпорог для туберкулёза составляет 50 случаев на 100 000 населения. То есть, 0,05%.
И мы имеем эпидемию не в отдельных местах, типа СИЗО, а вообще в стране (по разным оценкам, сейчас у нас от 60 до 100 случаев на 100 000 населения).

Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health
Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!
И представляю как вас колбасит от полной цитаты:
"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))
Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:06

  stm написав:Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health
Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!
И представляю как вас колбасит от полной цитаты:
"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))
Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!

боже мой, шо вы читаете...
Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что
Сьогодні проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.

Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:10

  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Как-то приходилось иметь дело с Киевметротоннельпроект где один инженер-вентиляционщик поведал что мощности вентиляторов в киевском метро не хватает. Видимо, они уже выработали свой ресурс т. к. для того чтобы провести строительство над шахтой и вентходком в ту нам забили купить дорогущий испанский вентилятор
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:11

  beee написав:Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух

В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:12

  juristkostya написав:
  stm написав:Я понимаю что Раша тв я смотрю, а вы продвигаете, так вот эпидемия
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/global-health
Эпидемия в Украине внутри групп!!! И эпид.порог превышен внутри групп настолько, что для Восточной Европы, Украина - это плохо и надо нам меняется!!! Всё, оставить там турбдиспансеры речи нет, не они нас спасут. И ЧП в рамках групп риска. Вот Вы любители перекрутить правду!
И представляю как вас колбасит от полной цитаты:
"На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД у Східній Європі, та один з найвищих світових показників захворюваності на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). З метою належного реагування на ці епідемії, USAID спільно з Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) працює з низкою партнерів, аби забезпечити появу в Україні покоління, вільного від СНІДу, та стримати розповсюдження туберкульозу. Ще одним напрямом діяльності Агентства є підтримка заходів з розбудови програми планової імунізації, що має захистити українських дітей від тих хвороб, яким можна запобігти – таких, як поліомієліт та кір." )))
Нигде в ВОЗ не говорят об эпидемии в Украине, говорят о бремени!!!

боже мой, шо вы читаете...
Я беру официальный Кабминовский документ "КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", и вижу, что
Сьогодні проблема туберкульозу є проблемою загальнодержавного масштабу, тому виникла необхідність впровадження комплексного підходу до формування та реалізації державної політики у сфері протидії туберкульозу.

Високий рівень захворюваності на туберкульоз в Україні викликаний недостатньою підтримкою заходів із подолання епідемії на національному та регіональному рівні.

В обоих случаях слово эпидемия используется в отношении болезни, а не страны ;) какие эпидемии Вы знаете? Оспа, туберкулёз, Эбола. Если Эбола как эпидемия затронула страну, это не значит что она приобрела масштаб ЧП. Это значит что надо реагировать на ситуацию, на которую если не реагировать будет ЧП в большей группе!
В школе #12 превышен эпид.порог ОРВИ, означает не ЧП в масштабах страны, а ЧП в масштабах школы!
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:В обоих случаях слово эпидемия используется в отношении болезни, а не страны

я вам дал полное название документа. Там излагается масштаб ситуации, с которой необходимо бороться. Прочтите его, и убедитесь, наконец, что проблема туберкулёза не ограничивается местами лишения свободы. Мы в пятёрке мировых лидеров по заболеваемости, и особой тенденции к снижению не наблюдается.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Нью-Йорка сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома, предположительно связанного с коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:01

Кость, ещё слова "боже шо вы читаете..." на USAID меня заставили более даже не сомневаться в вашей любви к демократии и верховенству права ))) кстати, они умные ребята (спецом для Вас, слово "ребята" тут использованно вне зависимости от гендерной принадлежности, понимаю это сложно как слово эпидемия только в отношении Украины а не болезни), непосредственно имеющие отношение ко всем реформам в Украине. Они как правило, как серп по яйцам всем кто за крепких хозяйственников )))
Они и финансы наши реформируют и последние идеи открытой базы всех фин.компаний и единой отчётности у них бомба, но пока сыровато ПО, но работа идёт ;) инклюзия в дет.садах и школах тоже их заслуга ;) поэтому да, я с удовольствием их читаю )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:13

  Tat_888 написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Как инженер мостов и тоннелей, могу вам сообщить на техническом языке, что вентиляция в метро о.уеть какая круглый год, а это важнейший критерий неустойчивости вируса. В наземном транспорте весь кагал дышит одним объёмом воздуха. Воздухообмен через форточку никак не сравним с метро.

Попробуйте ещё найти открытую форточку в наземном транспорте.
+ то же расстояние проехать в метро быстрее, т.е. уменьшается время контакта.

Количество людей,с которыми пересекаешься в метро больше, чем в автобусе или маршрутке (кроме самой поездки от станции до станции набор пассажиров может наполовину обновиться, еще движение на эскалаторе и проталкивание к этому эскалатору на пересадочной станции в плотно сбитой толпе).И форточки в вагонах тоже часто все закрыты

Были исследования (не помню точно, кажется, китайские), в которых утверждалось, что вероятность заражения сильно зависит от времени контакта. При поездке в метро, как правило, время контакта будет меньше, чем в автобусе/троллейбусе.
Не знаю, как устроена вентиляция в метро, но даже при закрытых окнах в вагоне есть ветерок. В наземном транспорте - нет.
Но уже писал - разговор бесполезный, метро 12-го не заработает. Новое постановление пока не разрешает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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