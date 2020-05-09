Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:17
Tat_888 написав: beee написав:
Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух
В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал
Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 00:38
Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.
https://news.liga.net/world/news/koronavirus-voz-dopustila-chto-rynok-v-uhan-ne-byl-istochnikom-vspyshki
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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2
Повідомлень: 16479
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
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2
5
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