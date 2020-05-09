Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.
От одного инфицированного заразились несколько десятков человек. В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19 Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.
Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.