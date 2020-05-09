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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1204120512061207 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 00:17 Tat_888 написав: beee написав: Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух

В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал

Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения. Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16481 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:38 Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.

https://news.liga.net/world/news/koronavirus-voz-dopustila-chto-rynok-v-uhan-ne-byl-istochnikom-vspyshki Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16481 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:52 "К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19

Это по Харьковской области за 08.05.

Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. Это по Харьковской области за 08.05.Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16481 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:59 От одного инфицированного заразились несколько десятков человек.

В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19

Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.



Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.



Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.

https://lb.ua/world/2020/05/09/457175_seule_zakrili_klubi_bari_izza.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16481 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1204120512061207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553669

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08