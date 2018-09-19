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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1204120512061207 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 00:17 Tat_888 написав: beee написав: Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух

В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал

Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения. Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:38 Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.

https://news.liga.net/world/news/koronavirus-voz-dopustila-chto-rynok-v-uhan-ne-byl-istochnikom-vspyshki Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:52 "К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19

Это по Харьковской области за 08.05.

Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. Это по Харьковской области за 08.05.Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 00:59 От одного инфицированного заразились несколько десятков человек.

В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19

Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.



Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.



Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.

https://lb.ua/world/2020/05/09/457175_seule_zakrili_klubi_bari_izza.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 03:45 juristkostya, понимаю, что это у Вас профессиональное, но Вы, по-моему, чересчур привязаны к юридическим формулировкам. Жизнь несколько сложнее строгих юридических кодексов, которые, вообще-то, тоже далеко не всегда непогрешимы. Достаточно часто встречаются вопросы, которые ещё не кодифицированы, но решать их надо. Да и кодификация не всегда спасает.

О каком установленном эпидпороге можно говорить в случае с совершенно новой болезнью, о которой ничего не известно. Может быть для неё нужен порог не 5%, а 0,05%, а может 50%. А требование сначала установить порог, а потом объявлять эпидемию в такой ситуации выглядит несколько несерьёзно.





Много разговоров о туберкулёзе.

Я не специалист, но просто спросил у гугля и он вывел меня на сайт ВОЗ. Что бы о нём не говорили, но на сегодня это самая авторитетная мировая организация.

Прошу прощения за длинные цитаты.

-Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

-В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни.

......

-По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом, и 230 000 детей умерли от него (включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом).

.....

-Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза.

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты. Без надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти все ВИЧ-позитивные люди с туберкулезом умрут.

Туберкулез можно лечить и излечивать. В случае активной, чувствительной к лекарствам формы болезни проводится стандартный шестимесячный курс лечения четырьмя противомикробными препаратами при обеспечении пациента информацией, наблюдением и поддержкой со стороны работника здравоохранения или прошедшего специальную подготовку добровольного помощника.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis - 19.09.2018.

Т.о. эпидемия туберкулёза есть, причём не в Украине,а в мире.

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В принципе, дальше можно не читать, но чтобы не было разговоров, что всё это в отсталых странах (хотя, действительно, ситуация там значительно хуже - в 2017 на долю 8 стран приходится 2/3 новых случаев, а на 30 стран - 87%), приведу данные по Европе.

Копенгаген и Стокгольм, 19 марта 2013 г.



По оценкам, в Европе более 1000 пациентов заболевают туберкулезом (ТБ) ежедневно или более 380 000 ежегодно . Это означает, что в деле предупреждения и борьбы с ТБ нет места самоуспокоенности. Отмечая Всемирный день борьбы с ТБ, Европейское региональное бюро ВОЗ и ECDC опубликовали сегодня новые данные эпиднадзора за 2011 г. Эти данные демонстрируют, что общее число случаев туберкулеза сократилось на 5% в год, при этом на страны восточной части Европейского региона ВОЗ приходится 87% бремени этого заболевания. Также в 2011 г. в этих странах зарегистрировано большинство из расчетных 44 000 смертей от ТБ. Страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) сообщили о 72 000 случаев ТБ, что означает 4%-ное сокращение по сравнению с 2010 г.

......

Надлежащее лечение ТБ предотвратит развитие лекарственно-устойчивых форм заболевания (ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ)), распространенность которых превращается в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Согласно оценкам, в Европейском регионе около 78 000 человек ежегодно заболевают М/ШЛУ-ТБ. В Регионе находится более половины стран мира с самыми высокими уровнями М/ШЛУ-ТБ. В ЕС/ЕЭЗ наблюдается небольшое сокращение уровней М/ШЛУ-ТБ, но этот тип ТБ продолжает быть широко распространенным у пациентов с ТБ в особенности в трех странах Балтии.



Менее 50% пациентов с выявленным МЛУ-ТБ успешно вылечиваются. Лечение пациентов с М/ШЛУ-ТБ является гораздо более длительным, в сотни раз более дорогостоящим и сопровождается более частыми и серьезными побочными эффектами, чем лечение обычного ТБ. Один нелеченый пациент с ТБ или М/ШЛУ-ТБ может инфицировать от 10 до 15 человек в год; 10% из них в тот или иной период в течение жизни заболеют туберкулезом

....

В плане подчеркивается важность перехода от стационарной к амбулаторной помощи для сокращения риска внутрибольничных инфекций, а также снижения психологического бремени.

http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2013/03/adequate-treatment-essential-to-stop-tuberculosis-across-europe-whoecdc-new-report

Более свежие данные в докладе от 2019 г. - http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2019/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-report-in-europe-2019 (там надо открыть файл PDF).

В 2017 г. произошло дальнейшее сокращение эпидемии туберкулеза, когда расчетное число новых случаев и рецидивов туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ составило 275 000 (238 000 -314 000), что соответствует 30 случаям (26-34) на 100 000 населения.

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По оценкам, в 2017 г. в Европейском регионе произошло 24 000 случаев смерти от туберкулеза среди людей, не инфицированных вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ), что почти на 60% меньше по сравнению с 2008 г. и эквивалентно показателю 2,6 случаев смерти на 100 000 населения (диапазон 2,5 - 2,7).

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Согласно расчетным данным, в 2017 г. среди больных туберкулезом легких в Регионе было зарегистрировано 77 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину и с множественной лекарственной устойчивостью (РР/МЛУ-ТБ) возбудителя, что составляет около 23% от 330 000 глобального бремени РР/МЛУ-ТБ в той же когорте.

.....

В 2017 г. в 31 стране Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) было зарегистрировано 55 337 случаев заболевания туберкулезом, а показатель регистрации составил 10,7 на 100 000 населения. За последние пять лет общий показатель регистрации и частота случаев в большинстве стран снижались.

Из всех зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом у 39 903 (72,1%) пациентов диагноз был установлен впервые....

На сайте есть отчёт 2020 г. с данными за 2018 г., не сразу заметил, переписывать не буду - данные мало отличаются. , понимаю, что это у Вас профессиональное, но Вы, по-моему, чересчур привязаны к юридическим формулировкам. Жизнь несколько сложнее строгих юридических кодексов, которые, вообще-то, тоже далеко не всегда непогрешимы. Достаточно часто встречаются вопросы, которые ещё не кодифицированы, но решать их надо. Да и кодификация не всегда спасает.О каком установленном эпидпороге можно говорить в случае с совершенно новой болезнью, о которой ничего не известно. Может быть для неё нужен порог не 5%, а 0,05%, а может 50%. А требование сначала установить порог, а потом объявлять эпидемию в такой ситуации выглядит несколько несерьёзно.Много разговоровЯ не специалист, но просто спросил у гугля и он вывел меня на сайт ВОЗ. Что бы о нём не говорили, но на сегодня это самая авторитетная мировая организация.Прошу прощения за длинные цитаты.- 19.09.2018.В принципе, дальше можно не читать, но чтобы не было разговоров, что всё это в отсталых странах (хотя, действительно, ситуация там значительно хуже - в 2017 на долю 8 стран приходится 2/3 новых случаев, а на 30 стран - 87%), приведу данные по Европе.Более свежие данные в докладе от 2019 г. -(там надо открыть файл PDF).На сайте есть отчёт 2020 г. с данными за 2018 г., не сразу заметил, переписывать не буду - данные мало отличаются. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1204120512061207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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