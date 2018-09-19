Додано: Нед 10 тра, 2020 03:45

-Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

-В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни.

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-По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом, и 230 000 детей умерли от него (включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом).

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-Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза.

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты. Без надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти все ВИЧ-позитивные люди с туберкулезом умрут.

Туберкулез можно лечить и излечивать. В случае активной, чувствительной к лекарствам формы болезни проводится стандартный шестимесячный курс лечения четырьмя противомикробными препаратами при обеспечении пациента информацией, наблюдением и поддержкой со стороны работника здравоохранения или прошедшего специальную подготовку добровольного помощника.

Копенгаген и Стокгольм, 19 марта 2013 г.



По оценкам, в Европе более 1000 пациентов заболевают туберкулезом (ТБ) ежедневно или более 380 000 ежегодно . Это означает, что в деле предупреждения и борьбы с ТБ нет места самоуспокоенности. Отмечая Всемирный день борьбы с ТБ, Европейское региональное бюро ВОЗ и ECDC опубликовали сегодня новые данные эпиднадзора за 2011 г. Эти данные демонстрируют, что общее число случаев туберкулеза сократилось на 5% в год, при этом на страны восточной части Европейского региона ВОЗ приходится 87% бремени этого заболевания. Также в 2011 г. в этих странах зарегистрировано большинство из расчетных 44 000 смертей от ТБ. Страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) сообщили о 72 000 случаев ТБ, что означает 4%-ное сокращение по сравнению с 2010 г.

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Надлежащее лечение ТБ предотвратит развитие лекарственно-устойчивых форм заболевания (ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ)), распространенность которых превращается в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Согласно оценкам, в Европейском регионе около 78 000 человек ежегодно заболевают М/ШЛУ-ТБ. В Регионе находится более половины стран мира с самыми высокими уровнями М/ШЛУ-ТБ. В ЕС/ЕЭЗ наблюдается небольшое сокращение уровней М/ШЛУ-ТБ, но этот тип ТБ продолжает быть широко распространенным у пациентов с ТБ в особенности в трех странах Балтии.



Менее 50% пациентов с выявленным МЛУ-ТБ успешно вылечиваются. Лечение пациентов с М/ШЛУ-ТБ является гораздо более длительным, в сотни раз более дорогостоящим и сопровождается более частыми и серьезными побочными эффектами, чем лечение обычного ТБ. Один нелеченый пациент с ТБ или М/ШЛУ-ТБ может инфицировать от 10 до 15 человек в год; 10% из них в тот или иной период в течение жизни заболеют туберкулезом

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В плане подчеркивается важность перехода от стационарной к амбулаторной помощи для сокращения риска внутрибольничных инфекций, а также снижения психологического бремени.

В 2017 г. произошло дальнейшее сокращение эпидемии туберкулеза, когда расчетное число новых случаев и рецидивов туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ составило 275 000 (238 000 -314 000), что соответствует 30 случаям (26-34) на 100 000 населения.

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По оценкам, в 2017 г. в Европейском регионе произошло 24 000 случаев смерти от туберкулеза среди людей, не инфицированных вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ), что почти на 60% меньше по сравнению с 2008 г. и эквивалентно показателю 2,6 случаев смерти на 100 000 населения (диапазон 2,5 - 2,7).

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Согласно расчетным данным, в 2017 г. среди больных туберкулезом легких в Регионе было зарегистрировано 77 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину и с множественной лекарственной устойчивостью (РР/МЛУ-ТБ) возбудителя, что составляет около 23% от 330 000 глобального бремени РР/МЛУ-ТБ в той же когорте.

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В 2017 г. в 31 стране Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) было зарегистрировано 55 337 случаев заболевания туберкулезом, а показатель регистрации составил 10,7 на 100 000 населения. За последние пять лет общий показатель регистрации и частота случаев в большинстве стран снижались.

Из всех зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом у 39 903 (72,1%) пациентов диагноз был установлен впервые....

, понимаю, что это у Вас профессиональное, но Вы, по-моему, чересчур привязаны к юридическим формулировкам. Жизнь несколько сложнее строгих юридических кодексов, которые, вообще-то, тоже далеко не всегда непогрешимы. Достаточно часто встречаются вопросы, которые ещё не кодифицированы, но решать их надо. Да и кодификация не всегда спасает.О каком установленном эпидпороге можно говорить в случае с совершенно новой болезнью, о которой ничего не известно. Может быть для неё нужен порог не 5%, а 0,05%, а может 50%. А требование сначала установить порог, а потом объявлять эпидемию в такой ситуации выглядит несколько несерьёзно.Много разговоровЯ не специалист, но просто спросил у гугля и он вывел меня на сайт ВОЗ. Что бы о нём не говорили, но на сегодня это самая авторитетная мировая организация.Прошу прощения за длинные цитаты.- 19.09.2018.В принципе, дальше можно не читать, но чтобы не было разговоров, что всё это в отсталых странах (хотя, действительно, ситуация там значительно хуже - в 2017 на долю 8 стран приходится 2/3 новых случаев, а на 30 стран - 87%), приведу данные по Европе.Более свежие данные в докладе от 2019 г. -(там надо открыть файл PDF).На сайте есть отчёт 2020 г. с данными за 2018 г., не сразу заметил, переписывать не буду - данные мало отличаются.