RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1205120612071208>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:17

  Tat_888 написав:
  beee написав:Самым опасным местом заражения главный санитарный врач считает лифт. Причём не сами кнопки, а воздух

В лифте распыляю санитайзер над головой на высоте поднятой руки.Хочется верить,что поможет,если больной до меня в лифте проехал

Это вряд ли. Можно делать разве что для самоуспокоения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:38

Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.

https://news.liga.net/world/news/koronavirus-voz-dopustila-chto-rynok-v-uhan-ne-byl-istochnikom-vspyshki
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:52

"К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19
Это по Харьковской области за 08.05.
Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:59

От одного инфицированного заразились несколько десятков человек.
В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19
Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.

Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.

https://lb.ua/world/2020/05/09/457175_seule_zakrili_klubi_bari_izza.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 03:45

juristkostya, понимаю, что это у Вас профессиональное, но Вы, по-моему, чересчур привязаны к юридическим формулировкам. Жизнь несколько сложнее строгих юридических кодексов, которые, вообще-то, тоже далеко не всегда непогрешимы. Достаточно часто встречаются вопросы, которые ещё не кодифицированы, но решать их надо. Да и кодификация не всегда спасает.
О каком установленном эпидпороге можно говорить в случае с совершенно новой болезнью, о которой ничего не известно. Может быть для неё нужен порог не 5%, а 0,05%, а может 50%. А требование сначала установить порог, а потом объявлять эпидемию в такой ситуации выглядит несколько несерьёзно.


Много разговоров о туберкулёзе.
Я не специалист, но просто спросил у гугля и он вывел меня на сайт ВОЗ. Что бы о нём не говорили, но на сегодня это самая авторитетная мировая организация.
Прошу прощения за длинные цитаты.
-Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.
-В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни.
......
-По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом, и 230 000 детей умерли от него (включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом).
.....
-Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза.

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты. Без надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти все ВИЧ-позитивные люди с туберкулезом умрут.

Туберкулез можно лечить и излечивать. В случае активной, чувствительной к лекарствам формы болезни проводится стандартный шестимесячный курс лечения четырьмя противомикробными препаратами при обеспечении пациента информацией, наблюдением и поддержкой со стороны работника здравоохранения или прошедшего специальную подготовку добровольного помощника.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis - 19.09.2018.
Т.о. эпидемия туберкулёза есть, причём не в Украине,а в мире.
----------------------------
В принципе, дальше можно не читать, но чтобы не было разговоров, что всё это в отсталых странах (хотя, действительно, ситуация там значительно хуже - в 2017 на долю 8 стран приходится 2/3 новых случаев, а на 30 стран - 87%), приведу данные по Европе.
Копенгаген и Стокгольм, 19 марта 2013 г.

По оценкам, в Европе более 1000 пациентов заболевают туберкулезом (ТБ) ежедневно или более 380 000 ежегодно. Это означает, что в деле предупреждения и борьбы с ТБ нет места самоуспокоенности. Отмечая Всемирный день борьбы с ТБ, Европейское региональное бюро ВОЗ и ECDC опубликовали сегодня новые данные эпиднадзора за 2011 г. Эти данные демонстрируют, что общее число случаев туберкулеза сократилось на 5% в год, при этом на страны восточной части Европейского региона ВОЗ приходится 87% бремени этого заболевания. Также в 2011 г. в этих странах зарегистрировано большинство из расчетных 44 000 смертей от ТБ. Страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) сообщили о 72 000 случаев ТБ, что означает 4%-ное сокращение по сравнению с 2010 г.
......
Надлежащее лечение ТБ предотвратит развитие лекарственно-устойчивых форм заболевания (ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ)), распространенность которых превращается в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Согласно оценкам, в Европейском регионе около 78 000 человек ежегодно заболевают М/ШЛУ-ТБ. В Регионе находится более половины стран мира с самыми высокими уровнями М/ШЛУ-ТБ. В ЕС/ЕЭЗ наблюдается небольшое сокращение уровней М/ШЛУ-ТБ, но этот тип ТБ продолжает быть широко распространенным у пациентов с ТБ в особенности в трех странах Балтии.

Менее 50% пациентов с выявленным МЛУ-ТБ успешно вылечиваются. Лечение пациентов с М/ШЛУ-ТБ является гораздо более длительным, в сотни раз более дорогостоящим и сопровождается более частыми и серьезными побочными эффектами, чем лечение обычного ТБ. Один нелеченый пациент с ТБ или М/ШЛУ-ТБ может инфицировать от 10 до 15 человек в год; 10% из них в тот или иной период в течение жизни заболеют туберкулезом
....
В плане подчеркивается важность перехода от стационарной к амбулаторной помощи для сокращения риска внутрибольничных инфекций, а также снижения психологического бремени.

http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2013/03/adequate-treatment-essential-to-stop-tuberculosis-across-europe-whoecdc-new-report
Более свежие данные в докладе от 2019 г. - http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2019/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-report-in-europe-2019 (там надо открыть файл PDF).
В 2017 г. произошло дальнейшее сокращение эпидемии туберкулеза, когда расчетное число новых случаев и рецидивов туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ составило 275 000 (238 000 -314 000), что соответствует 30 случаям (26-34) на 100 000 населения.
.........
По оценкам, в 2017 г. в Европейском регионе произошло 24 000 случаев смерти от туберкулеза среди людей, не инфицированных вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), что почти на 60% меньше по сравнению с 2008 г. и эквивалентно показателю 2,6 случаев смерти на 100 000 населения (диапазон 2,5 - 2,7).
........
Согласно расчетным данным, в 2017 г. среди больных туберкулезом легких в Регионе было зарегистрировано 77 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину и с множественной лекарственной устойчивостью (РР/МЛУ-ТБ) возбудителя, что составляет около 23% от 330 000 глобального бремени РР/МЛУ-ТБ в той же когорте.
.....
В 2017 г. в 31 стране Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) было зарегистрировано 55 337 случаев заболевания туберкулезом, а показатель регистрации составил 10,7 на 100 000 населения. За последние пять лет общий показатель регистрации и частота случаев в большинстве стран снижались.
Из всех зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом у 39 903 (72,1%) пациентов диагноз был установлен впервые....

На сайте есть отчёт 2020 г. с данными за 2018 г., не сразу заметил, переписывать не буду - данные мало отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4478 раз.
Подякували: 4148 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 08:58

  freeze написав:Тропики коронавирус начинает сильно давить.
Много заболевших в тропических штатах амазонии.

Зображення

уже в африке обезьян заразили туристы, там нацпарки в Уганде закрыли для посещения...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6347
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:12

https://youtu.be/5bzwvigHSCU
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3363
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:14

  edvardd написав:
  freeze написав:Тропики коронавирус начинает сильно давить.
Много заболевших в тропических штатах амазонии.

Зображення

уже в африке обезьян заразили туристы, там нацпарки в Уганде закрыли для посещения...

Если словом "обезьян", вы называете местных чернокожих, то нет. Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли
Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2658
З нами з: 15.02.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:44

  safonovstanislav написав:
  varlo написав:Под Львовом молодой парень умер "с легкой руки" врачей - "заставили отказаться..."
https://lviv.znaj.ua/ru/309774-pid-lvovom-23-richniy-hlopec-pomer-cherez-likarsku-nedbalist-zmusili-vidmovitisya-vid-gospitalizaciji

У знакомой была подобная история. Неделю лежала в больнице на обезболивающих под присмотром врачей. Когда всё-таки решили разрезать, оказалось что разорвался аппендицит, внутри уже всё погнило. Выжила, непонятно как. Понятное дело, о полноценной жизни уже речи не идёт. Медицина по-украински.

Ха, тут у мене, вашого со-форумчанина була така історія рік назад :cry:
В Києві нічого в 10 лікарні не знайшли, відправили до терапевта, ніби щось у вас з животом.
Слава Алаху, в мене квиток був на вечів в Доху, там вже симптоми більш проявились.
І о чудо, при пальпації, ще без аналізів, без ніякого Узі/КТ, лікар каже, в Вас 99% апендицит. Зробили лапароскопію. Через день був в Києві, як огірочок.
В Києві б мені пів живота би розпанахали, якщо б я ще до операції дожив би. Хто б там мене, просто людину з вулиці в держ.установі обхожував.
От такі у нас лікарі-ондони! :evil:
Висновок: В Україні не тільки інфраструктура деградувалі і люди, а також і лікарі. І це показує статистика по зараженню їх же, тврюк, ковідом!
change_pm
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:49

Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що у німецьких лабораторіях вже тестують українські ліки. "Таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", – розповів Андрій Мельник.
https://24tv.ua/health/ukrayinski-liki- ... i_n1341148

З одного боку, прикро, що наші розробки спливають за кордон і вертаються до нас вже у вигляді імпорту. З іншого боку, розумію, що у нас поки дійде до виробництва, то розробка втрачає сенс. :?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 07.08.09
Подякував: 386 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1205120612071208>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85522)
10.05.2020 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.