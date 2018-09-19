Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.
От одного инфицированного заразились несколько десятков человек. В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19 Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.
Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.
juristkostya, понимаю, что это у Вас профессиональное, но Вы, по-моему, чересчур привязаны к юридическим формулировкам. Жизнь несколько сложнее строгих юридических кодексов, которые, вообще-то, тоже далеко не всегда непогрешимы. Достаточно часто встречаются вопросы, которые ещё не кодифицированы, но решать их надо. Да и кодификация не всегда спасает. О каком установленном эпидпороге можно говорить в случае с совершенно новой болезнью, о которой ничего не известно. Может быть для неё нужен порог не 5%, а 0,05%, а может 50%. А требование сначала установить порог, а потом объявлять эпидемию в такой ситуации выглядит несколько несерьёзно.
Много разговоров о туберкулёзе. Я не специалист, но просто спросил у гугля и он вывел меня на сайт ВОЗ. Что бы о нём не говорили, но на сегодня это самая авторитетная мировая организация. Прошу прощения за длинные цитаты.
-Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. -В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. ...... -По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом, и 230 000 детей умерли от него (включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом). ..... -Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза.
Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты. Без надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти все ВИЧ-позитивные люди с туберкулезом умрут.
Туберкулез можно лечить и излечивать. В случае активной, чувствительной к лекарствам формы болезни проводится стандартный шестимесячный курс лечения четырьмя противомикробными препаратами при обеспечении пациента информацией, наблюдением и поддержкой со стороны работника здравоохранения или прошедшего специальную подготовку добровольного помощника.
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis - 19.09.2018. Т.о. эпидемия туберкулёза есть, причём не в Украине,а в мире. ---------------------------- В принципе, дальше можно не читать, но чтобы не было разговоров, что всё это в отсталых странах (хотя, действительно, ситуация там значительно хуже - в 2017 на долю 8 стран приходится 2/3 новых случаев, а на 30 стран - 87%), приведу данные по Европе.
Копенгаген и Стокгольм, 19 марта 2013 г.
По оценкам, в Европе более 1000 пациентов заболевают туберкулезом (ТБ) ежедневно или более 380 000 ежегодно. Это означает, что в деле предупреждения и борьбы с ТБ нет места самоуспокоенности. Отмечая Всемирный день борьбы с ТБ, Европейское региональное бюро ВОЗ и ECDC опубликовали сегодня новые данные эпиднадзора за 2011 г. Эти данные демонстрируют, что общее число случаев туберкулеза сократилось на 5% в год, при этом на страны восточной части Европейского региона ВОЗ приходится 87% бремени этого заболевания. Также в 2011 г. в этих странах зарегистрировано большинство из расчетных 44 000 смертей от ТБ. Страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) сообщили о 72 000 случаев ТБ, что означает 4%-ное сокращение по сравнению с 2010 г. ...... Надлежащее лечение ТБ предотвратит развитие лекарственно-устойчивых форм заболевания (ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ)), распространенность которых превращается в чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Согласно оценкам, в Европейском регионе около 78 000 человек ежегодно заболевают М/ШЛУ-ТБ. В Регионе находится более половины стран мира с самыми высокими уровнями М/ШЛУ-ТБ. В ЕС/ЕЭЗ наблюдается небольшое сокращение уровней М/ШЛУ-ТБ, но этот тип ТБ продолжает быть широко распространенным у пациентов с ТБ в особенности в трех странах Балтии.
Менее 50% пациентов с выявленным МЛУ-ТБ успешно вылечиваются. Лечение пациентов с М/ШЛУ-ТБ является гораздо более длительным, в сотни раз более дорогостоящим и сопровождается более частыми и серьезными побочными эффектами, чем лечение обычного ТБ. Один нелеченый пациент с ТБ или М/ШЛУ-ТБ может инфицировать от 10 до 15 человек в год; 10% из них в тот или иной период в течение жизни заболеют туберкулезом .... В плане подчеркивается важность перехода от стационарной к амбулаторной помощи для сокращения риска внутрибольничных инфекций, а также снижения психологического бремени.
В 2017 г. произошло дальнейшее сокращение эпидемии туберкулеза, когда расчетное число новых случаев и рецидивов туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ составило 275 000 (238 000 -314 000), что соответствует 30 случаям (26-34) на 100 000 населения. ......... По оценкам, в 2017 г. в Европейском регионе произошло 24 000 случаев смерти от туберкулеза среди людей, не инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), что почти на 60% меньше по сравнению с 2008 г. и эквивалентно показателю 2,6 случаев смерти на 100 000 населения (диапазон 2,5 - 2,7). ........ Согласно расчетным данным, в 2017 г. среди больных туберкулезом легких в Регионе было зарегистрировано 77 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину и с множественной лекарственной устойчивостью (РР/МЛУ-ТБ) возбудителя, что составляет около 23% от 330 000 глобального бремени РР/МЛУ-ТБ в той же когорте. ..... В 2017 г. в 31 стране Европейского Союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) было зарегистрировано 55 337 случаев заболевания туберкулезом, а показатель регистрации составил 10,7 на 100 000 населения. За последние пять лет общий показатель регистрации и частота случаев в большинстве стран снижались. Из всех зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом у 39 903 (72,1%) пациентов диагноз был установлен впервые....
На сайте есть отчёт 2020 г. с данными за 2018 г., не сразу заметил, переписывать не буду - данные мало отличаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Тропики коронавирус начинает сильно давить. Много заболевших в тропических штатах амазонии.
уже в африке обезьян заразили туристы, там нацпарки в Уганде закрыли для посещения...
Если словом "обезьян", вы называете местных чернокожих, то нет. Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.
У знакомой была подобная история. Неделю лежала в больнице на обезболивающих под присмотром врачей. Когда всё-таки решили разрезать, оказалось что разорвался аппендицит, внутри уже всё погнило. Выжила, непонятно как. Понятное дело, о полноценной жизни уже речи не идёт. Медицина по-украински.
Ха, тут у мене, вашого со-форумчанина була така історія рік назад В Києві нічого в 10 лікарні не знайшли, відправили до терапевта, ніби щось у вас з животом. Слава Алаху, в мене квиток був на вечів в Доху, там вже симптоми більш проявились. І о чудо, при пальпації, ще без аналізів, без ніякого Узі/КТ, лікар каже, в Вас 99% апендицит. Зробили лапароскопію. Через день був в Києві, як огірочок. В Києві б мені пів живота би розпанахали, якщо б я ще до операції дожив би. Хто б там мене, просто людину з вулиці в держ.установі обхожував. От такі у нас лікарі-ондони! Висновок: В Україні не тільки інфраструктура деградувалі і люди, а також і лікарі. І це показує статистика по зараженню їх же, тврюк, ковідом!
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що у німецьких лабораторіях вже тестують українські ліки. "Таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", – розповів Андрій Мельник. https://24tv.ua/health/ukrayinski-liki- ... i_n1341148
З одного боку, прикро, що наші розробки спливають за кордон і вертаються до нас вже у вигляді імпорту. З іншого боку, розумію, що у нас поки дійде до виробництва, то розробка втрачає сенс.