Від початку 2020 року на території України коронавірус виявили у 15 232 людей. З них 3 060 пацієнтів вже одужали, повторний ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
На жаль, 391 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.
Впродовж останніх чотирьох днів в Україні фіксують понад 500 випадків зараження за добу – нині зареєстровано 522 нових випадки.
Від учора найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та у Києві. Це єдині регіони, у яких загальна кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила тисячу.
COVID-19 в областях України станом на 10 травня:
Чернівецька область – 2 268;
місто Київ 1 805;
Івано-Франківська область – 1 116;
Тернопільська область – 999;
Київська область – 972;
Рівненська область – 926;
Львівська область – 753;
Дніпропетровська область – 704;
Закарпатська область – 695;
Одеська область – 636;
Харківська область – 572;
Вінницька область – 544;
Житомирська область – 517;
Волинська область – 470;
Кіровоградська область – 416;
Черкаська область – 341;
Запорізька область – 328;
Полтавська область – 246;
Миколаївська область – 221;
Хмельницька область – 175;
Херсонська область – 159;
Сумська область – 154;
Донецька область – 100;
Чернігівська область – 73;
Луганська область – 42.