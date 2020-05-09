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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1205120612071208

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Від початку 2020 року на території України коронавірус виявили у 15 232 людей. З них 3 060 пацієнтів вже одужали, повторний ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

На жаль, 391 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.

Впродовж останніх чотирьох днів в Україні фіксують понад 500 випадків зараження за добу – нині зареєстровано 522 нових випадки.

Від учора найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та у Києві. Це єдині регіони, у яких загальна кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила тисячу.

COVID-19 в областях України станом на 10 травня:
Чернівецька область – 2 268;
місто Київ 1 805;
Івано-Франківська область – 1 116;
Тернопільська область – 999;
Київська область – 972;
Рівненська область – 926;
Львівська область – 753;
Дніпропетровська область – 704;
Закарпатська область – 695;
Одеська область – 636;
Харківська область – 572;
Вінницька область – 544;
Житомирська область – 517;
Волинська область – 470;
Кіровоградська область – 416;
Черкаська область – 341;
Запорізька область – 328;
Полтавська область – 246;
Миколаївська область – 221;
Хмельницька область – 175;
Херсонська область – 159;
Сумська область – 154;
Донецька область – 100;
Чернігівська область – 73;
Луганська область – 42.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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