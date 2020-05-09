Від початку 2020 року на території України коронавірус виявили у 15 232 людей. З них 3 060 пацієнтів вже одужали, повторний ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
На жаль, 391 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.
Впродовж останніх чотирьох днів в Україні фіксують понад 500 випадків зараження за добу – нині зареєстровано 522 нових випадки.
Від учора найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та у Києві. Це єдині регіони, у яких загальна кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила тисячу.
COVID-19 в областях України станом на 10 травня: Чернівецька область – 2 268; місто Київ 1 805; Івано-Франківська область – 1 116; Тернопільська область – 999; Київська область – 972; Рівненська область – 926; Львівська область – 753; Дніпропетровська область – 704; Закарпатська область – 695; Одеська область – 636; Харківська область – 572; Вінницька область – 544; Житомирська область – 517; Волинська область – 470; Кіровоградська область – 416; Черкаська область – 341; Запорізька область – 328; Полтавська область – 246; Миколаївська область – 221; Хмельницька область – 175; Херсонська область – 159; Сумська область – 154; Донецька область – 100; Чернігівська область – 73; Луганська область – 42.
Hotab написав:..... Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.
Что Вы имеете ввиду?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
juristkostya написав:Но надо понять принцип: - "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин. - пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может. - но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.
О чём речь ? Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны. Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ?
чекають команду від дяді Сема
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?
Происходит очевидная вещь, прощупывание серьезности проблемы.
При обстреле все в целях самосохранения упали на землю(карантин), затем идёт оценка ситуации, дальше будут выводы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Hotab написав:..... Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.
Что Вы имеете ввиду?
Определяя мою локацию, мордокнига мне подкидывает англоязычные и французоязычные (не умею) статьи об Эболе и КОВИД в ДР Конго. Эта страна выбрана полигоном для испытания вакцины от Ковид. Возможно начали испытания, а для этого и тестирование.
adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много