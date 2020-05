Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 09:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Від початку 2020 року на території України коронавірус виявили у 15 232 людей. З них 3 060 пацієнтів вже одужали, повторний ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.



На жаль, 391 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.



Впродовж останніх чотирьох днів в Україні фіксують понад 500 випадків зараження за добу – нині зареєстровано 522 нових випадки.



Від учора найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та у Києві. Це єдині регіони, у яких загальна кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила тисячу.



COVID-19 в областях України станом на 10 травня:

Чернівецька область – 2 268;

місто Київ 1 805;

Івано-Франківська область – 1 116;

Тернопільська область – 999;

Київська область – 972;

Рівненська область – 926;

Львівська область – 753;

Дніпропетровська область – 704;

Закарпатська область – 695;

Одеська область – 636;

Харківська область – 572;

Вінницька область – 544;

Житомирська область – 517;

Волинська область – 470;

Кіровоградська область – 416;

Черкаська область – 341;

Запорізька область – 328;

Полтавська область – 246;

Миколаївська область – 221;

Хмельницька область – 175;

Херсонська область – 159;

Сумська область – 154;

Донецька область – 100;

Чернігівська область – 73;

Луганська область – 42.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri!

Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли

Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки. .....Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи.Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.

Що Вы имеете ввиду?

чекають команду від дяді Сема

Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.

По прежнему:

- вируса нет, это мистификация

- вирус есть, но он не опаснее гриппа

- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало

- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)

- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)

- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.По прежнему:- вируса нет, это мистификация- вирус есть, но он не опаснее гриппа- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?

Форумчанин року Повідомлень: 11292 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6794 раз. Подякували: 3032 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06 freeze написав: juristkostya написав: Но надо понять принцип:

- "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин.

- пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может.

- но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем. Но надо понять принцип:- "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин.- пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может.- но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.



О чём речь ?

Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны.

Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ? О чём речь ?Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны.Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ?

чекають команду від дяді Сема

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19093 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:12 ЛАД написав: "К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19

Это по Харьковской области за 08.05.

Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. Это по Харьковской области за 08.05.Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду.

діабетики, сердечники, різні хроніки, варікозніки, курці, алкаші, туберкульозники...

та будь хто з них може від ГРЗ гигнути. діабетики, сердечники, різні хроніки, варікозніки, курці, алкаші, туберкульозники...та будь хто з них може від ГРЗ гигнути. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19093 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:19 Вкладчик1234 написав: ЯЧитатель написав: За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...

Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.

По прежнему:

- вируса нет, это мистификация

- вирус есть, но он не опаснее гриппа

- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало

- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)

- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)

- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.По прежнему:- вируса нет, это мистификация- вирус есть, но он не опаснее гриппа- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит? Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?



Происходит очевидная вещь, прощупывание серьезности проблемы.



При обстреле все в целях самосохранения упали на землю(карантин), затем идёт оценка ситуации, дальше будут выводы. Происходит очевидная вещь, прощупывание серьезности проблемы.При обстреле все в целях самосохранения упали на землю(карантин), затем идёт оценка ситуации, дальше будут выводы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16689 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4172 раз. Подякували: 6654 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:22 ЛАД написав: Hotab написав: .....

Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли

Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки. .....Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи.Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.

Что Вы имеете ввиду? Что Вы имеете ввиду?

Определяя мою локацию, мордокнига мне подкидывает англоязычные и французоязычные (не умею) статьи об Эболе и КОВИД в ДР Конго. Эта страна выбрана полигоном для испытания вакцины от Ковид. Возможно начали испытания, а для этого и тестирование.

на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2975 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:34 adeges написав: на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Простой народ не болеет коронавирусом. ОРЗ, в худшем случае пневмония. Антибиотиками закинулся и ок. Не поможет - ну значит не повезло, судьба такая. Поддельные лекарства и реформы Супрун виноваты. Простой народ не болеет коронавирусом. ОРЗ, в худшем случае пневмония. Антибиотиками закинулся и ок. Не поможет - ну значит не повезло, судьба такая. Поддельные лекарства и реформы Супрун виноваты. airmax78 Повідомлень: 34362 З нами з: 25.10.12 Подякував: 861 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:39 adeges написав: на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много

