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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1206120712081209>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Від початку 2020 року на території України коронавірус виявили у 15 232 людей. З них 3 060 пацієнтів вже одужали, повторний ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

На жаль, 391 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою.

Впродовж останніх чотирьох днів в Україні фіксують понад 500 випадків зараження за добу – нині зареєстровано 522 нових випадки.

Від учора найбільшу кількість інфікованих виявили у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та у Києві. Це єдині регіони, у яких загальна кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила тисячу.

COVID-19 в областях України станом на 10 травня:
Чернівецька область – 2 268;
місто Київ 1 805;
Івано-Франківська область – 1 116;
Тернопільська область – 999;
Київська область – 972;
Рівненська область – 926;
Львівська область – 753;
Дніпропетровська область – 704;
Закарпатська область – 695;
Одеська область – 636;
Харківська область – 572;
Вінницька область – 544;
Житомирська область – 517;
Волинська область – 470;
Кіровоградська область – 416;
Черкаська область – 341;
Запорізька область – 328;
Полтавська область – 246;
Миколаївська область – 221;
Хмельницька область – 175;
Херсонська область – 159;
Сумська область – 154;
Донецька область – 100;
Чернігівська область – 73;
Луганська область – 42.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:01

  Hotab написав:.....
Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли
Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.

Что Вы имеете ввиду?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:03

  ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06

  freeze написав:
  juristkostya написав:Но надо понять принцип:
- "эпидемия" - это не просто слово, это законодательный термин.
- пока не выполнены официальные критерии - "эпидемии" быть не может.
- но может быть политическое решение о введении того или иного чрезвычайного режима в стране. Что мы и наблюдаем.


О чём речь ?
Принципы коронавирусной эпидемии еще не выработаны.
Сделают началом эпидемии 50 случаев на область, или 30, проблема кнопку один раз нажать в Раде ?

чекають команду від дяді Сема
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:12

  ЛАД написав:
"К сожалению, есть умершие — житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 года), жительница Харькова (81 года). Все имели серьезные сопутствующие заболевания.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1115428-eshche-tri-smerti-ot-koronavirusa-v-kharkovskoj-oblasti-rezkij-skachok-covid-19
Это по Харьковской области за 08.05.
Я к чему. Комаровский, как и многие другие, говорит о том, что старики, которые умирают в Зап. Европе от коронавируса, у нас уже давно умерли. Это так. Но сильно подозреваю, что наши, к примеру, 50-летние могут по состоянию здоровья соответствовать "их" 70-летним. Доказательств у меня, естественно, нет, так что если кто будет наезжать, спорить не буду. :)

діабетики, сердечники, різні хроніки, варікозніки, курці, алкаші, туберкульозники...
та будь хто з них може від ГРЗ гигнути.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:19

  Вкладчик1234 написав:
  ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит? :)


Происходит очевидная вещь, прощупывание серьезности проблемы.

При обстреле все в целях самосохранения упали на землю(карантин), затем идёт оценка ситуации, дальше будут выводы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:22

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.....
Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли
Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.

Что Вы имеете ввиду?

Определяя мою локацию, мордокнига мне подкидывает англоязычные и французоязычные (не умею) статьи об Эболе и КОВИД в ДР Конго. Эта страна выбрана полигоном для испытания вакцины от Ковид. Возможно начали испытания, а для этого и тестирование.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:28

на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:34

  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Простой народ не болеет коронавирусом. ОРЗ, в худшем случае пневмония. Антибиотиками закинулся и ок. Не поможет - ну значит не повезло, судьба такая. Поддельные лекарства и реформы Супрун виноваты.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:39

  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много
Hotab
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