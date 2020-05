Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44

Hotab написав: adeges написав: на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много



то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.

