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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:40
adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
абсолютно згідний!
вчора була дуже гарна погода, пройшовся містом, більша половина людей вже без масок!!!
(Львів)
хоча ще пару днів тому (коли дощило) десь дві треті ходила в них...
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:44
Hotab написав: adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много
то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:12
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Уганда не сильно болеет. В ДР Конго показывает хорошую динамику роста. А до этого были считанные случаи. А может просто вакцину завезли
Но,с другой стороны, здесь средний возраст населения 16-17 лет. Могут и не заметить вспышки.
Что Вы имеете ввиду?
Определяя мою локацию, мордокнига мне подкидывает англоязычные и французоязычные (не умею) статьи об Эболе и КОВИД в ДР Конго. Эта страна выбрана полигоном для испытания вакцины от Ковид. Возможно начали испытания, а для этого и тестирование.
Спасибо, понял.
Но по данным ворлдометра пока ничего особенного не вижу.
Да, новые случаи выросли - в 3-ей декаде апреля было примерно 20 случаев в день, с 30.04 - 66-92 (кроме 4 и 5 мая, когда было 8 и 23, и 3 мая - вообще ничего). Но пока что это в рамках обычного развития событий. Плохо, что нет данных по количеству тестов.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:16
adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Это уже обещали после вербного, потом после пасхи.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:18
greenozon написав: adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
абсолютно згідний!
вчора була дуже гарна погода, пройшовся містом, більша половина людей вже без масок!!!
(Львів)
хоча ще пару днів тому (коли дощило) десь дві треті ходила в них...
Опять сказки про будущие трупы и пик эпидемии .
уже 2 месяца рассказывают эти сказки
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:19
ЛАД написав: adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Это уже обещали после вербного, потом после пасхи.
после майских праздников
после начала отпусков
после наступления осени
после нового года
Это будет вечным
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:21
ЛАД написав: adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Это уже обещали после вербного, потом после пасхи.
реально не понимаете разницу между разовым и отдельным потенциальным нарушением карантина и и официальном разрешенном массовом использовании общественного транспорта и не разрешенным но фактически наблюдаемым положенным прибором на соцдистанцирование и маски и возврату в офисы с замкнутой системой циркуляции воздуха или просто прикалываетесь?
It takes little for me to say
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:25
паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .
слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:30
airmax78 написав: adeges написав:
на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Простой народ не болеет коронавирусом. ОРЗ, в худшем случае пневмония. Антибиотиками закинулся и ок. Не поможет - ну значит не повезло, судьба такая. Поддельные лекарства и реформы Супрун виноваты.
Не гоните волну.
Большинство заболевших - "простой народ".
Количество поддельных лекарств в Украине не надо преувеличивать.
Реформы Супрун (не берусь судить об их качестве) пока что
ни на что не успели толком повлиять.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:30
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .
слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .
Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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