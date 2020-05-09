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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1207120812091210

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:34

  freeze написав:
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .
слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .


Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.


Когда я говорил - эпидемия фуфло
мне сказали - слабо извиниться , на форуме , за свои слова
я сказал - хорошо
то же самое требую от этих паникеров
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:37

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Это уже обещали после вербного, потом после пасхи.


реально не понимаете разницу между разовым и отдельным потенциальным нарушением карантина и и официальном разрешенном массовом использовании общественного транспорта и не разрешенным но фактически наблюдаемым положенным прибором на соцдистанцирование и маски и возврату в офисы с замкнутой системой циркуляции воздуха или просто прикалываетесь?

Понимаю.
Но в Харькове общественный транспорт (кроме метро) работал и раньше. С 12-го загрузка увеличится, но не думаю, что слишком сильно.
Прибор положили тоже не сегодня.
Сейчас уже тепло и в офисах будут открывать окна, а не пользоваться замкнутой системой циркуляции воздуха.
В магазинах - да. Но продмаги работали и раньше, не думаю, что промтоварные магазины сильно изменят ситуацию.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:42

  greenozon написав:
  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день


абсолютно згідний!
вчора була дуже гарна погода, пройшовся містом, більша половина людей вже без масок!!!
(Львів)
хоча ще пару днів тому (коли дощило) десь дві треті ходила в них...

нарід поняв, що його розводять як останнього лоха
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:50

  freeze написав:
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .
слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .


Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.

С этой точки зрения вас тоже не надо ни лечить,ни сожалеть о вашей смерти. Причем даже от насильственной Ну умер бы на 30 лет позже,но все равно бы умер.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:57

  freeze написав:
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .
слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .


Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.


100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.

зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:59

не все написанное нужно принимать за точку зрения автора

есть такое слово - сарказм
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:12

  freeze написав:Тропики коронавирус начинает сильно давить.
Много заболевших в тропических штатах амазонии.
........

Пока что ничего особого не вижу.
Тестов в Лат. Америке сделано очень мало, поэтому ориентируюсь на количество смертей на 1 млн. населения.
Больше всего на сегодня в Эквадоре - 97.
На втором-третьем месте Перу и Панама - 55. И только на 4-ом - Бразилия с 50.
Но вообще их статистика вызывает много вопросов.
В Эквадоре удивляют резкие выбросы по числу смертей 28.04 и с 1 по 3 мая. Вместо обычных 10-20 случаев вдруг 200-300.
Удивляет и Бразилия - при количестве ежедневно заболевших в последние дни примерно как в России количество смертей в разы больше. Объяснить могу, скорее всего, малым количеством тестов и, соответственно, недооценкой количества заболевших.
У Перу и Панамы наиболее понятные данные. Возможно потому, что там намного больше тестов - более объективная картина. В Перу как раз с последних чисел апреля пошёл заметный рост.
В Бразилии тоже - как по смертям, так и по числу заболевших.

P.s. Об Африке говорить не хочу. Статистика никакая. В большинстве стран тестов очень мало, правда, и смертей мало. Насколько можно верить?
Самое большое число смертей пока в Алжире - 11 на млн.(возможно, из-за более тесных связей с Францией). О количестве заболевших говорить смешно при 6500 тестах на 44 млн. населения (148 тестов на млн.).
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.economist.com/graphic-detai ... 4vvqknhIpM

очень наглядно о том, как много стало людей умирать - чисто конечно по совпадению - с приходом ковида - и сколько из них "приписывают" к нему. хотя все понимают, что никакого отношения рост смертности к ковиду не имеет. это просто сердечники, диабетики, и прочие хроники - просто в этом году карта не пошла
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