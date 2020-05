Додано: Нед 10 тра, 2020 11:57

freeze написав: moldashavanin написав: паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус .

слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .



Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.



100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.



100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.

зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть

