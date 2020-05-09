moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус . слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .
Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.
Когда я говорил - эпидемия фуфло мне сказали - слабо извиниться , на форуме , за свои слова я сказал - хорошо то же самое требую от этих паникеров
adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Это уже обещали после вербного, потом после пасхи.
реально не понимаете разницу между разовым и отдельным потенциальным нарушением карантина и и официальном разрешенном массовом использовании общественного транспорта и не разрешенным но фактически наблюдаемым положенным прибором на соцдистанцирование и маски и возврату в офисы с замкнутой системой циркуляции воздуха или просто прикалываетесь?
Понимаю. Но в Харькове общественный транспорт (кроме метро) работал и раньше. С 12-го загрузка увеличится, но не думаю, что слишком сильно. Прибор положили тоже не сегодня. Сейчас уже тепло и в офисах будут открывать окна, а не пользоваться замкнутой системой циркуляции воздуха. В магазинах - да. Но продмаги работали и раньше, не думаю, что промтоварные магазины сильно изменят ситуацию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус . слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .
Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.
С этой точки зрения вас тоже не надо ни лечить,ни сожалеть о вашей смерти. Причем даже от насильственной Ну умер бы на 30 лет позже,но все равно бы умер.
moldashavanin написав:паникеры рассказывающие страшилки про страшный коронавирус . слабо будет признать себя трусами ? после отмены карантина и отсутствии всего того страшного - что вы тут рассказываете .
Умрут пару миллионов человек до конца этого года от коронавируса, ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно бы умерли.
100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.
зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Тропики коронавирус начинает сильно давить. Много заболевших в тропических штатах амазонии. ........
Пока что ничего особого не вижу. Тестов в Лат. Америке сделано очень мало, поэтому ориентируюсь на количество смертей на 1 млн. населения. Больше всего на сегодня в Эквадоре - 97. На втором-третьем месте Перу и Панама - 55. И только на 4-ом - Бразилия с 50. Но вообще их статистика вызывает много вопросов. В Эквадоре удивляют резкие выбросы по числу смертей 28.04 и с 1 по 3 мая. Вместо обычных 10-20 случаев вдруг 200-300. Удивляет и Бразилия - при количестве ежедневно заболевших в последние дни примерно как в России количество смертей в разы больше. Объяснить могу, скорее всего, малым количеством тестов и, соответственно, недооценкой количества заболевших. У Перу и Панамы наиболее понятные данные. Возможно потому, что там намного больше тестов - более объективная картина. В Перу как раз с последних чисел апреля пошёл заметный рост. В Бразилии тоже - как по смертям, так и по числу заболевших.
P.s. Об Африке говорить не хочу. Статистика никакая. В большинстве стран тестов очень мало, правда, и смертей мало. Насколько можно верить? Самое большое число смертей пока в Алжире - 11 на млн.(возможно, из-за более тесных связей с Францией). О количестве заболевших говорить смешно при 6500 тестах на 44 млн. населения (148 тестов на млн.).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
очень наглядно о том, как много стало людей умирать - чисто конечно по совпадению - с приходом ковида - и сколько из них "приписывают" к нему. хотя все понимают, что никакого отношения рост смертности к ковиду не имеет. это просто сердечники, диабетики, и прочие хроники - просто в этом году карта не пошла
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California