Додано: Нед 10 тра, 2020 12:12

freeze написав: Тропики коронавирус начинает сильно давить.

Много заболевших в тропических штатах амазонии.

........ Тропики коронавирус начинает сильно давить.Много заболевших в тропических штатах амазонии.........

Пока что ничего особого не вижу.Тестов в Лат. Америке сделано очень мало, поэтому ориентируюсь на количество смертей на 1 млн. населения.Больше всего на сегодня в Эквадоре - 97.На втором-третьем месте Перу и Панама - 55. И только на 4-ом - Бразилия с 50.Но вообще их статистика вызывает много вопросов.В Эквадоре удивляют резкие выбросы по числу смертей 28.04 и с 1 по 3 мая. Вместо обычных 10-20 случаев вдруг 200-300.Удивляет и Бразилия - при количестве ежедневно заболевших в последние дни примерно как в России количество смертей в разы больше. Объяснить могу, скорее всего, малым количеством тестов и, соответственно, недооценкой количества заболевших.У Перу и Панамы наиболее понятные данные. Возможно потому, что там намного больше тестов - более объективная картина. В Перу как раз с последних чисел апреля пошёл заметный рост.В Бразилии тоже - как по смертям, так и по числу заболевших.P.s. Об Африке говорить не хочу. Статистика никакая. В большинстве стран тестов очень мало, правда, и смертей мало. Насколько можно верить?Самое большое число смертей пока в Алжире - 11 на млн.(возможно, из-за более тесных связей с Францией). О количестве заболевших говорить смешно при 6500 тестах на 44 млн. населения (148 тестов на млн.).