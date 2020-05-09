adeges написав:Hotab написав:
Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много
то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.
К сожалению, объяснение не очень убедительное.
Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.