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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1208120912101211

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:25

  adeges написав:
  Hotab написав:
  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много


то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.

К сожалению, объяснение не очень убедительное.
Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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