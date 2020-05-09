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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1208120912101211

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:25

  adeges написав:
  Hotab написав:
  adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много


то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.

К сожалению, объяснение не очень убедительное.
Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:38

  ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.


Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:02

  freeze написав:
  ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.


Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:06

  freeze написав:
  ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.


Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.


ссылка, которую я приводил на прошлой странице, говорит о том, что нужно сравнивать общую смертность с долгосрочным трендом для понимания реального влияния короновируса.

потому что манипулировать данными о количестве смертей намного сложнее, чем о причинах смерти.

и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29

  adeges написав:
  freeze написав:.......
100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.

зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть

Вы абсолютно правы! :)
Правда, есть некоторые проблемы. Старики, конечно, лишний груз для общества. Но у Бредбери, по-моему, был рассказ о путешествиях в прошлое и раздавленной там бабочке.
Тут, конечно, не бабочка, а всего-то несколько сотен тысяч несколько раньше умерших стариков (и не только). Но кто знает, как это скажется на будущем.
Кто знает, как шло бы освоение космоса, если бы Королёв не умер в 1966 в 59 лет. Одной из причин неудачной операции была "всего лишь" "трамва челюстей, сломанных на допросах ещё в 1930-х годах".
Стивен Хокинг умер в 2018 в 76 лет. В 1963 врачи давали ему 2,5 года жизни, в 1985 тяжело болел воспалением лёгких.
На хрена те старики! Ну подумаешь, помрут на 1-5-10 лет раньше!
Я уж не говорю о пересичных. Вообще мусор. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29

  adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех


С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.
С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:31

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.


Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.

Мы признаем свою неправоту, но будем следовать за ЕС, а время рассудит. И закроем турбдиспансеры при эпидемии туберкулёза, и закупим лекарств, а время рассудит :) Украина как видите отходит от таёжного союза, как ни печально и уже 9 смертей вместо 13 на миллион, но как говорят "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага." ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:38

  freeze написав:
  adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех


С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.
С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.


расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?

и соответственно за 2015-2019 гг?
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:46

  adeges написав:
  freeze написав:
  adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех


С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.
С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.


расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?

и соответственно за 2015-2019 гг?


Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:57


Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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