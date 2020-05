Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1208120912101211 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 14:25 adeges написав: Hotab написав: adeges написав: на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день

Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много



то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть. то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.

К сожалению, объяснение не очень убедительное.

Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 14:38 ЛАД написав: Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16696 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4173 раз. Подякували: 6654 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:02 freeze написав: ЛАД написав: Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших. А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших. juristkostya Повідомлень: 2885 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 846 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:06 freeze написав: ЛАД написав: Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.



ссылка, которую я приводил на прошлой странице, говорит о том, что нужно сравнивать общую смертность с долгосрочным трендом для понимания реального влияния короновируса.



потому что манипулировать данными о количестве смертей намного сложнее, чем о причинах смерти.



ссылка, которую я приводил на прошлой странице, говорит о том, что нужно сравнивать общую смертность с долгосрочным трендом для понимания реального влияния короновируса.

потому что манипулировать данными о количестве смертей намного сложнее, чем о причинах смерти.

и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2985 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29 adeges написав: freeze написав: .......

100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.



зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть .......100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть

Вы абсолютно правы!

Правда, есть некоторые проблемы. Старики, конечно, лишний груз для общества. Но у Бредбери, по-моему, был рассказ о путешествиях в прошлое и раздавленной там бабочке.

Тут, конечно, не бабочка, а всего-то несколько сотен тысяч несколько раньше умерших стариков (и не только). Но кто знает, как это скажется на будущем.

Кто знает, как шло бы освоение космоса, если бы Королёв не умер в 1966 в 59 лет. Одной из причин неудачной операции была "всего лишь" "трамва челюстей, сломанных на допросах ещё в 1930-х годах".

Стивен Хокинг умер в 2018 в 76 лет. В 1963 врачи давали ему 2,5 года жизни, в 1985 тяжело болел воспалением лёгких.

На хрена те старики! Ну подумаешь, помрут на 1-5-10 лет раньше!

Вы абсолютно правы!
Правда, есть некоторые проблемы. Старики, конечно, лишний груз для общества. Но у Бредбери, по-моему, был рассказ о путешествиях в прошлое и раздавленной там бабочке.
Тут, конечно, не бабочка, а всего-то несколько сотен тысяч несколько раньше умерших стариков (и не только). Но кто знает, как это скажется на будущем.
Кто знает, как шло бы освоение космоса, если бы Королёв не умер в 1966 в 59 лет. Одной из причин неудачной операции была "всего лишь" "трамва челюстей, сломанных на допросах ещё в 1930-х годах".
Стивен Хокинг умер в 2018 в 76 лет. В 1963 врачи давали ему 2,5 года жизни, в 1985 тяжело болел воспалением лёгких.
На хрена те старики! Ну подумаешь, помрут на 1-5-10 лет раньше!
Я уж не говорю о пересичных. Вообще мусор.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4478 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29 adeges написав: и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех



С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.

С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.

С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших. А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.

Мы признаем свою неправоту, но будем следовать за ЕС, а время рассудит. И закроем турбдиспансеры при эпидемии туберкулёза, и закупим лекарств, а время рассудит
Украина как видите отходит от таёжного союза, как ни печально и уже 9 смертей вместо 13 на миллион, но как говорят "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага."

Повідомлень: 2304 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:38 freeze написав: adeges написав: и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех



С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.

С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас. С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.



расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?



расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?

и соответственно за 2015-2019 гг?

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2985 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:46 adeges написав: freeze написав: adeges написав: и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех



С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.

С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас. С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается.С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.



расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?



и соответственно за 2015-2019 гг? расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?и соответственно за 2015-2019 гг?



Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

