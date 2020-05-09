adeges написав:на мелкобытовом уровне идет тупой игнор карантина. простой украинский народ считает его выдумкой. после смягчения карантина заболевания будут считаться в тысячах в день
Мне пока что феномен Украины все равно не ясен. Ну ок, проводят тестирование только тяжелых (средних) и контактных. Но почему при таком тестировании (высокий % тяжёлых) так мало смертей в итоге? И это явно не утаивание смертей. Все бы знали о росте смертей, этого не утаишь. Смертей действительно не много
то что мало смертей - это заслуга карантина. т.е. правительства. даже в той форме, что есть.
К сожалению, объяснение не очень убедительное. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.
ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
ссылка, которую я приводил на прошлой странице, говорит о том, что нужно сравнивать общую смертность с долгосрочным трендом для понимания реального влияния короновируса.
потому что манипулировать данными о количестве смертей намного сложнее, чем о причинах смерти.
и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:....... 100%. Туда сюда миллион в год - просто поменяет форму кривой, и уменьшит эти же неизбежные смерти в будущем. Кроме того, снизится безработица среди молодежи, упадет нагрузка на пенсионный фонд плюс работодатели кучу бабла сэкономят (молодым платить нужно меньше). Т.е. с объективной точки зрения для общества - одни выгоды.
зы Правда, ситуация немного меняется для этого туда-сюда миллиона и их близких. Но то их личные, мелкие, корыстные проблемы. Надо ширее глядеть
Вы абсолютно правы! Правда, есть некоторые проблемы. Старики, конечно, лишний груз для общества. Но у Бредбери, по-моему, был рассказ о путешествиях в прошлое и раздавленной там бабочке. Тут, конечно, не бабочка, а всего-то несколько сотен тысяч несколько раньше умерших стариков (и не только). Но кто знает, как это скажется на будущем. Кто знает, как шло бы освоение космоса, если бы Королёв не умер в 1966 в 59 лет. Одной из причин неудачной операции была "всего лишь" "трамва челюстей, сломанных на допросах ещё в 1930-х годах". Стивен Хокинг умер в 2018 в 76 лет. В 1963 врачи давали ему 2,5 года жизни, в 1985 тяжело болел воспалением лёгких. На хрена те старики! Ну подумаешь, помрут на 1-5-10 лет раньше! Я уж не говорю о пересичных. Вообще мусор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех
С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается. С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.
Мы признаем свою неправоту, но будем следовать за ЕС, а время рассудит. И закроем турбдиспансеры при эпидемии туберкулёза, и закупим лекарств, а время рассудит Украина как видите отходит от таёжного союза, как ни печально и уже 9 смертей вместо 13 на миллион, но как говорят "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага."
adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех
С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается. С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.
расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?
и соответственно за 2015-2019 гг?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:и уверен, что все как минимум показатели в россии и беларуси по смертности от ковида манипулируются, а данных недельных по всей смертности я не видел ни в одной стране из этих трех
С одной стороны во всех славянских странах плюс-минус одинаковый уровень смертности, каких-то масштабных манипуляций не просматривается. С другой стороны и Беларусь, и Россия выдают на-гора официал.статистику по вновь заболевшим гораздо более массовую, чем у нас.
расскажите, откуда у вас данные по смертности 2020 года понедельно в славянских странах?
и соответственно за 2015-2019 гг?
Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.