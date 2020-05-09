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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1209121012111212

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:26

  lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.


Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:36

  freeze написав:
Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.
В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:38

  freeze написав:
  lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.


Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:47

  lapay написав:
  freeze написав:
Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.
В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.


Не важно кто куда записывает.
Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.
Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.
При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.

Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула.
А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:22

Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!
Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые! :)

Почему не поискать объяснения попроще?
К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.
Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?
+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.
И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.
Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.

Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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