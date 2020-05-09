Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку. В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем.
freeze написав: Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку. В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Не важно кто куда записывает. Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер. Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо. При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.
Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула. А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате! Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!
Почему не поискать объяснения попроще? К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ. Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"? + не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность. И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре. Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.
Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.