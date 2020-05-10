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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1210121112121213>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:26

  lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.


Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:36

  freeze написав:
Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.
В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:38

  freeze написав:
  lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.


Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:47

  lapay написав:
  freeze написав:
Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.
В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.


Не важно кто куда записывает.
Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.
Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.
При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.

Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула.
А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:22

Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!
Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые! :)

Почему не поискать объяснения попроще?
К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.
Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?
+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.
И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.
Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.

Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.

P.s. По Словакии с 5 смертями, Польше с 21 и Чехии с 26 подозрений не возникает? При том, что в Германии 90, а в Австрии 68.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:40

  freeze написав:Не важно кто куда записывает.
Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.
Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.
При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.

Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть. Якщо хочете поставити крапку в цьому питанні, то з'ясуйте процедуру поховання ковідних в сусідів. Якщо немає окремої процедури поховання заражених, то не має значення, куди записати померлих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:50

  lapay написав:Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть.


Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.
В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.
Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:01

  freeze написав:
  lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.
Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.
При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.
Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.


Это всё теория.
При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.


это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.

это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.

тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:05

  freeze написав:
Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.
В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.
Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко.

Померти можна і без кашлю. Вже в багатьох країнах, заднім числом, тисячі померлих в старечих будинках, записали в ковідні.
Не знаю, чи записують, в сусідів, в ковідні, тільки з двостороннєю пневмонією, як китайці, чи всіх з позитивними тестами.
Без з'ясування всіх цих питань, наша суперечка беззмістовна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:07

  adeges написав:это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.


Не усложняйте проблему.
Цель поставить статистику Лукашенко под подозрение, зачем для этого такие сложности, и какие-то выводы.
Достаточно выдать на-гора подозрение - вот вчера заявили про 5 смертей от коронавируса, но вот смотрите, что творится, вот скрины из СМИ и соцсетей, человек кашлял, пневмония, и он умер, и таких за вчера было 15, и вероятно это был коронавирус, но диагноз скрыли, нас обманывают.
Один из законов информационной борьбы гласит, иногда не важно доказать, иногда важно вызвать обоснованное подозрение. Можете спросить у Порошенко. :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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