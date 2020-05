Додано: Нед 10 тра, 2020 18:01

freeze написав: lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.

Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб. В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.



Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.



это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.



это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.



тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California