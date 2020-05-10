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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1210121112121213> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 16:26 lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.

Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб. В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.



Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет. Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16705 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6655 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:36 freeze написав:

Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет. Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.

В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися. В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10397 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:38 freeze написав: lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.

Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб. В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.



Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет. Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем. Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем. stm

Повідомлень: 2307 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:47 lapay написав: freeze написав:

Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет. Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.

В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.

В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися. В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку.В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.



Не важно кто куда записывает.

Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.

Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.

При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.



Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула.

А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете Не важно кто куда записывает.Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула.А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16705 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6655 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:22

Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!



Почему не поискать объяснения попроще?

К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.

Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?

+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.

И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.

Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.



Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.



P.s. По Словакии с 5 смертями, Польше с 21 и Чехии с 26 подозрений не возникает? При том, что в Германии 90, а в Австрии 68. Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!Почему не поискать объяснения попроще?К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.P.s. По Словакии с 5 смертями, Польше с 21 и Чехии с 26 подозрений не возникает? При том, что в Германии 90, а в Австрии 68. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:40 freeze написав: Не важно кто куда записывает.

Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.

Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.

При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.

Не важно кто куда записывает.Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер.Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо.При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.

Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть. Якщо хочете поставити крапку в цьому питанні, то з'ясуйте процедуру поховання ковідних в сусідів. Якщо немає окремої процедури поховання заражених, то не має значення, куди записати померлих. Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть. Якщо хочете поставити крапку в цьому питанні, то з'ясуйте процедуру поховання ковідних в сусідів. Якщо немає окремої процедури поховання заражених, то не має значення, куди записати померлих. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10397 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:50 lapay написав: Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть. Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть.



Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.

В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.

Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко. Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16705 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6655 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:01 freeze написав: lapay написав:

Я про смертность от коронавируса говорю.

Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу.

При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.

В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.

Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб. В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу.Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.



Это всё теория.

При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.

Это всё теория.При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.



это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.



это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.



тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2988 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:05 freeze написав:

Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.

В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.

Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко. Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день.В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек.Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко.

Померти можна і без кашлю. Вже в багатьох країнах, заднім числом, тисячі померлих в старечих будинках, записали в ковідні.

Не знаю, чи записують, в сусідів, в ковідні, тільки з двостороннєю пневмонією, як китайці, чи всіх з позитивними тестами.

Без з'ясування всіх цих питань, наша суперечка беззмістовна. Померти можна і без кашлю. Вже в багатьох країнах, заднім числом, тисячі померлих в старечих будинках, записали в ковідні.Не знаю, чи записують, в сусідів, в ковідні, тільки з двостороннєю пневмонією, як китайці, чи всіх з позитивними тестами.Без з'ясування всіх цих питань, наша суперечка беззмістовна. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10397 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:07 adeges написав: это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы. это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.



Не усложняйте проблему.

Цель поставить статистику Лукашенко под подозрение, зачем для этого такие сложности, и какие-то выводы.

Достаточно выдать на-гора подозрение - вот вчера заявили про 5 смертей от коронавируса, но вот смотрите, что творится, вот скрины из СМИ и соцсетей, человек кашлял, пневмония, и он умер, и таких за вчера было 15, и вероятно это был коронавирус, но диагноз скрыли, нас обманывают.

Один из законов информационной борьбы гласит, иногда не важно доказать, иногда важно вызвать обоснованное подозрение. Можете спросить у Порошенко. Не усложняйте проблему.Цель поставить статистику Лукашенко под подозрение, зачем для этого такие сложности, и какие-то выводы.Достаточно выдать на-гора подозрение - вот вчера заявили про 5 смертей от коронавируса, но вот смотрите, что творится, вот скрины из СМИ и соцсетей, человек кашлял, пневмония, и он умер, и таких за вчера было 15, и вероятно это был коронавирус, но диагноз скрыли, нас обманывают.Один из законов информационной борьбы гласит, иногда не важно доказать, иногда важно вызвать обоснованное подозрение. Можете спросить у Порошенко. Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16705 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6655 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1210121112121213> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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