Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку. В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
Фриз, смертность напрямую зависит от количества критических и сколько в день новых растёт. Так вот в маленькой Беларуссии +921, в Украине +521. При этом активных 16436 в Украине 11781. Из хорошего Белоруссия более подготовлена с точки зрения ИВЛ это бесспорно, и медицина даже в отдаленных районах лучше, чем наши удалённые сёла. Это бы позаимствовать особенно в Черновицкая область, там не идёт на спад у нас от слова совсем.
freeze написав: Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше. Я думаю, оппозиция в Беларуси давно и очень тщательно мониторит все цифры, но фактажа нет.
В Німеччині померлих вдома не записували в чорний список жертв, навіть з явними симптомами хвороби. Якщо помре хворий діабетик, в спеціалізованому відділенні лікарні, то сусіди запишуть його в жертви діабету, а не ковід, навіть при позитивному тесті, бо лікували його від діабету. Родичи тут взагалі побоку. В різних країнах по різному рахують і проводять тести, тому і статистика може значно відрізнятися.
Не важно кто куда записывает. Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер. Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо. При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.
Я как-то по фотографии 20-летней давности, не имея абсолютно никаких других данных человека в миллионной Одессе нашел, нашел его ФИО, дату рождения, домашний адрес, чем увлекался, и даже номер ипотечного договора и номер постановления исполнительной службы нашел, где его дети живут и где работают. И это всё не вставая с моего стула. А вы мне тут про какого-то Семашко рассказываете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате! Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!
Почему не поискать объяснения попроще? К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ. Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"? + не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность. И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре. Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.
Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.
P.s. По Словакии с 5 смертями, Польше с 21 и Чехии с 26 подозрений не возникает? При том, что в Германии 90, а в Австрии 68.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Не важно кто куда записывает. Ищите по параметрам - кашлял, умер. Фейсбук, анонимный телеграмм, Одноклассники, В контакте, местечковые СМИ, сейчас практически невозможно умереть в тихую, чтобы кто-то не упомянул где-то скорбя и почему умер. Какую-то заговорщицкую проблему сделали, имхо. При современном уровне развития это вообще не вопрос. Тем более не сомневаюсь, что всё это тщательно мониторится оппозицией и даже спецслужбами других государств, поймать на лжи руководителя государства в этом случае и вызвать крутой скандал это стоит очень дорого.
Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть. Якщо хочете поставити крапку в цьому питанні, то з'ясуйте процедуру поховання ковідних в сусідів. Якщо немає окремої процедури поховання заражених, то не має значення, куди записати померлих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Та не в змові справа, а який код напишуть у свідотстві про смерть.
Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день. В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек. Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Я про смертность от коронавируса говорю. Я сам сторонник заговоров, но в данном моменте, скрывают ли смертность соседи с севера и с востока, я пока заговора не вижу. При современном уровне развития телеграмма, соцсетей легко поймать на лживых показателях смертности ту же Беларусь, там не так много умерших всего, посвятив изучению этого вопроса сутки и выдать на гора сенсацию о лжи, но пока это никем не озвучено.
В РБ і РФ смертність від ковіду семашківці рахують, як ми смертність від грипу. Так можна і нульову смертність від СНІДу порахувати, то помирають від супутніх хвороб.
Это всё теория. При современном уровне развития интернета, соцсетей и анонимного телеграмма, можно элементарно проверить умерло ли в Белоруси 5 человек вчера, как сообщили, или смертей было больше.
это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.
это сразу уравняет учетность по странам, независимо от того, как сейчас принято регистрировать смерть от ковид - в больнице, после анализа, или от диабета, или от чего угодно.
тренды общей, а не ковид смертности, на больших массивах данных показательны и позволяют оценить избыточную, не типичную для этого времени года, смертность и сделать предположение, что ковид является причиной
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав: Странно, я в третий раз пытаюсь донести очевидную и простую вещь, не важно куда официальные белорусские власти что-то запишут, важно от чего по факту предположительно умер человек, это узнать достаточно легко, если умерший человек кашлял, у него было была пневмония, это сейчас достаточно легко отследить, особенно в Белоруси, где речь то идёт всего о пяти умерших за вчерашний день. В России может чуть сложнее, там речь о сотне человек. Покажите, что в Беларуси за вчера умерло не 5, а 15 кашляющих человек, и будет мега скандал. Но его нет, хотя за этим 100 процентов тщательно следят противники Лукашенко.
Померти можна і без кашлю. Вже в багатьох країнах, заднім числом, тисячі померлих в старечих будинках, записали в ковідні. Не знаю, чи записують, в сусідів, в ковідні, тільки з двостороннєю пневмонією, як китайці, чи всіх з позитивними тестами. Без з'ясування всіх цих питань, наша суперечка беззмістовна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
adeges написав:это все общие слова. нужна еженедельная статистика всех смертей за последние 5 лет, чтобы делать хоть какие-то выводы.
Не усложняйте проблему. Цель поставить статистику Лукашенко под подозрение, зачем для этого такие сложности, и какие-то выводы. Достаточно выдать на-гора подозрение - вот вчера заявили про 5 смертей от коронавируса, но вот смотрите, что творится, вот скрины из СМИ и соцсетей, человек кашлял, пневмония, и он умер, и таких за вчера было 15, и вероятно это был коронавирус, но диагноз скрыли, нас обманывают. Один из законов информационной борьбы гласит, иногда не важно доказать, иногда важно вызвать обоснованное подозрение. Можете спросить у Порошенко.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.