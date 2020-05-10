ЛАД написав:Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате! Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!
Почему не поискать объяснения попроще? К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ. Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"? + не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность. И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре. Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.
Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.
Основания скорая помощь с сиреной как часто встречается. Дело не в гипотезах. Почему при одинаковой смертности (практически 9(10) Украина из 13) косвенно в день в Украине вылавливают 521 допустим меньше в 2 раза чем могли это на 37млн.населения будет 1042, или максимум 2,8 из 100 тыс. В Белорусии же 921 на 9,8 млн.населения будем верить что батька прям всех выловил, что составит 9,39 человек из 100тыс. Вот и вопрос лучше карантин с 9-10 смертями на миллион и 3 максимум из 100000 населения. Или Белоруссия без карантина с 13 смертями на миллион и 9,39 (а реально больше) на 100000 населения ежедневно. И где надо ловить перегрузку мед.системы если шо-то не поменять и провести парад победы. Вот вам и наглядный пример в цифрах где победа прошлого важна более победы настоящего. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах.
ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения): Беларусь - 2334 - 13 - 26644; Россия - 1437 - 13 - 37335; Украина - 348 - 9 - 4034. Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов. Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.
Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.
А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.
це тому що карантин, без карантина всі би вмерли і Пу зайлов на пусті землі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:stm Сложно излагаете. О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело.
ЛАД, с златоглавой даже сравнивать не приходится именно это их и беспокоит, Украина при всех проблемах идёт ровно и это им покоя не даёт, ибо 6000 по Москве и уже 2 пары перчаток носить надо, значит надо "поднимать народ Украины на бунт", а то разница станет понятна даже самому упоротому. Задача для первого класса: в какой стране потенциально от болезни умрет больше людей. Страна А 11674 активных из 37 млн. или страна Б при 16436 активных из 9,8 млн. Решите эту же задачу при условии что завтра в стране А будет около 500 новых случаев, а в стране Б от 800 новых случаев. О стране С смотрим просто на цифры 10тыс.вчера, 11тыс.сегодня, всего 173467 активных случаев. Молчим и не мешаем лучшей системе здравоохранения Семашко.