juristkostya написав: freeze написав: ЛАД написав: Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.



це тому що карантин,

це тому що карантин,без карантина всі би вмерли і Пу зайлов на пусті землі

