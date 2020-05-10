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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1210121112121213

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:08

  ЛАД написав:Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!
Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые! :)

Почему не поискать объяснения попроще?
К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.
Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?
+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.
И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.
Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.

Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.

Основания скорая помощь с сиреной как часто встречается. Дело не в гипотезах. Почему при одинаковой смертности (практически 9(10) Украина из 13) косвенно в день в Украине вылавливают 521 допустим меньше в 2 раза чем могли это на 37млн.населения будет 1042, или максимум 2,8 из 100 тыс. В Белорусии же 921 на 9,8 млн.населения будем верить что батька прям всех выловил, что составит 9,39 человек из 100тыс.
Вот и вопрос лучше карантин с 9-10 смертями на миллион и 3 максимум из 100000 населения.
Или Белоруссия без карантина с 13 смертями на миллион и 9,39 (а реально больше) на 100000 населения ежедневно. И где надо ловить перегрузку мед.системы если шо-то не поменять и провести парад победы. Вот вам и наглядный пример в цифрах где победа прошлого важна более победы настоящего. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:12

adeges
О том, что данные по общей смертности более информативны и показательны мы здесь говорили уже давно. Спорить с этим глупо.
Но что делать, если их нет? За неимением гербовой пишем на простой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:18

  juristkostya написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):
Беларусь - 2334 - 13 - 26644;
Россия - 1437 - 13 - 37335;
Украина - 348 - 9 - 4034.
Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.
Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.


Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.


це тому що карантин,
без карантина всі би вмерли і Пу зайлов на пусті землі :oops:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:20

stm
Сложно излагаете.
О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:36

  ЛАД написав:stm
Сложно излагаете.
О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело.

ЛАД, с златоглавой даже сравнивать не приходится именно это их и беспокоит, Украина при всех проблемах идёт ровно и это им покоя не даёт, ибо 6000 по Москве и уже 2 пары перчаток носить надо, значит надо "поднимать народ Украины на бунт", а то разница станет понятна даже самому упоротому. Задача для первого класса: в какой стране потенциально от болезни умрет больше людей. Страна А 11674 активных из 37 млн. или страна Б при 16436 активных из 9,8 млн.
Решите эту же задачу при условии что завтра в стране А будет около 500 новых случаев, а в стране Б от 800 новых случаев.
О стране С смотрим просто на цифры 10тыс.вчера, 11тыс.сегодня, всего 173467 активных случаев. Молчим и не мешаем лучшей системе здравоохранения Семашко.
stm
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