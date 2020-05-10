Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1211121212131214> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 18:08 ЛАД написав: Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!

Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!



Почему не поискать объяснения попроще?

К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.

Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?

+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.

И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.

Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.



Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания. Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!Почему не поискать объяснения попроще?К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.

Основания скорая помощь с сиреной как часто встречается. Дело не в гипотезах. Почему при одинаковой смертности (практически 9(10) Украина из 13) косвенно в день в Украине вылавливают 521 допустим меньше в 2 раза чем могли это на 37млн.населения будет 1042, или максимум 2,8 из 100 тыс. В Белорусии же 921 на 9,8 млн.населения будем верить что батька прям всех выловил, что составит 9,39 человек из 100тыс.

Вот и вопрос лучше карантин с 9-10 смертями на миллион и 3 максимум из 100000 населения.

Или Белоруссия без карантина с 13 смертями на миллион и 9,39 (а реально больше) на 100000 населения ежедневно. И где надо ловить перегрузку мед.системы если шо-то не поменять и провести парад победы. Вот вам и наглядный пример в цифрах где победа прошлого важна более победы настоящего. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах. Основания скорая помощь с сиреной как часто встречается. Дело не в гипотезах. Почему при одинаковой смертности (практически 9(10) Украина из 13) косвенно в день в Украине вылавливают 521 допустим меньше в 2 раза чем могли это на 37млн.населения будет 1042, или максимум 2,8 из 100 тыс. В Белорусии же 921 на 9,8 млн.населения будем верить что батька прям всех выловил, что составит 9,39 человек из 100тыс.Вот и вопрос лучше карантин с 9-10 смертями на миллион и 3 максимум из 100000 населения.Или Белоруссия без карантина с 13 смертями на миллион и 9,39 (а реально больше) на 100000 населения ежедневно. И где надо ловить перегрузку мед.системы если шо-то не поменять и провести парад победы. Вот вам и наглядный пример в цифрах где победа прошлого важна более победы настоящего. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах. stm

Повідомлень: 2310 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:12 adeges

О том, что данные по общей смертности более информативны и показательны мы здесь говорили уже давно. Спорить с этим глупо.

Но что делать, если их нет? За неимением гербовой пишем на простой. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:18 juristkostya написав: freeze написав: ЛАД написав: Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):

Беларусь - 2334 - 13 - 26644;

Россия - 1437 - 13 - 37335;

Украина - 348 - 9 - 4034.

Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.

Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах. Вот данные (число заболевших - смертей - тестов, всё на 1 млн. населения):Беларусь - 2334 - 13 - 26644;Россия - 1437 - 13 - 37335;Украина - 348 - 9 - 4034.Малое число заболевших в Украине, допустим, можно объяснить малым количеством тестов.Но разница в количестве смертей, несмотря на очень различные условия карантина (РФ ввела намного позже, в Беларуси карантин если и не совсем отсутствует, то значительно слабее, чем у нас) не очень велика. Да и вообще пока что показатели смертности достаточно низкие во всех 3-х странах.



Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине. Цинично говоря, разница между некарантинной Белорусью и карантинной Украиной 160 смертей в Украине.

А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших. А если совсем точно, то разница в 30 миллионов населения дала разницу в 160 умерших.



це тому що карантин,

без карантина всі би вмерли і Пу зайлов на пусті землі це тому що карантин,без карантина всі би вмерли і Пу зайлов на пусті землі Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19117 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:20 stm

Сложно излагаете.

О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:36 ЛАД написав: stm

Сложно излагаете.

О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело. Сложно излагаете.О разнице в количестве тестов как одной из причин в разнице заболевших повторять надоело.

ЛАД, с златоглавой даже сравнивать не приходится именно это их и беспокоит, Украина при всех проблемах идёт ровно и это им покоя не даёт, ибо 6000 по Москве и уже 2 пары перчаток носить надо, значит надо "поднимать народ Украины на бунт", а то разница станет понятна даже самому упоротому. Задача для первого класса: в какой стране потенциально от болезни умрет больше людей. Страна А 11674 активных из 37 млн. или страна Б при 16436 активных из 9,8 млн.

Решите эту же задачу при условии что завтра в стране А будет около 500 новых случаев, а в стране Б от 800 новых случаев.

О стране С смотрим просто на цифры 10тыс.вчера, 11тыс.сегодня, всего 173467 активных случаев. Молчим и не мешаем лучшей системе здравоохранения Семашко. ЛАД, с златоглавой даже сравнивать не приходится именно это их и беспокоит, Украина при всех проблемах идёт ровно и это им покоя не даёт, ибо 6000 по Москве и уже 2 пары перчаток носить надо, значит надо "поднимать народ Украины на бунт", а то разница станет понятна даже самому упоротому. Задача для первого класса: в какой стране потенциально от болезни умрет больше людей. Страна А 11674 активных из 37 млн. или страна Б при 16436 активных из 9,8 млн.Решите эту же задачу при условии что завтра в стране А будет около 500 новых случаев, а в стране Б от 800 новых случаев.О стране С смотрим просто на цифры 10тыс.вчера, 11тыс.сегодня, всего 173467 активных случаев. Молчим и не мешаем лучшей системе здравоохранения Семашко. stm

Повідомлень: 2310 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://news.liga.net/society/news/vikt ... ogo-rejima



Интересно, в какой реальности живут чиновники?

Сегодня, в масках были ЕДИНИЦЫ! Интересно, в какой реальности живут чиновники?Сегодня, в масках были ЕДИНИЦЫ! _Mykola_ Повідомлень: 3694 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:12 stm написав: Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах.

Вот просто чтобы понять, а год просидите? А два? А может пять? А может каждый год по три месяца в году тоже нормально? Вот просто чтобы понять, а год просидите? А два? А может пять? А может каждый год по три месяца в году тоже нормально? Пенсионер

Повідомлень: 1768 З нами з: 13.10.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:32



Количество заболевших за вчера + 88 997.

Просто уже анекдотично, какая-то невидимая рука рисует уже десятки дней плюс-минус одинаковые цифры

Заносим 9 мая как 41-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Для себя этап - без особых изменений - определил как уровень вновь заболевших за день в пределах 75 000 - 100 000 в день. В ином случае придумаем какие-то другие названия.



Вирус стабилен в мелочах, много десятков дней, три первые ТОП страны дают бОльшую часть по вновь заболевшим и умершим за день:

США, Бразилия и Великобритания дали 57 % умерших за день

США, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день.



Если прикинуть по континентам, то :

Северная Америка даёт 33 % вновь заболевших, в основном это США

Европа даёт 28 %, в основном это Россия и Великобритания

Азия даёт 18 %, в основном это Индия и Пакистан

Южная Америка - 18 %, в основном Бразилия и Перу

Африка - 3,3 %, в основном ЮАР и Египет

Австралия+Океания - 0,02 %



В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:

1. США + 25 524 за вчерашний день

2. соседи Бразилия + Перу + 13 337

3. Россия + 10 817

4. Западная Европа чуть больше + 6800

5. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 6050

6. Аравийский полуостров чуть больше + 4300

Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей.



Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали в основном второстепенные страны в развитии пандемии:

Пакистан + 2301 - maximum

Эмираты + 624 - maximum

Индонезия + 533 - maximum

Доминиканская республика + 506 - maximum

Бахрейн + 330 - maximum

Азербайджан + 143 - maximum

а также Сенегал, Гватемала, Майотта, Парагвай, Сьерра-Леоне, Замбия, Уганда, Малави.

Как видим движение вверх наблюдается в основном в тёплых странах, в других странах относительная стабильность или уменьшение.



В подавляющем большинстве европейских стран наблюдается затухание параметров.

На стадии плато зависло немного стран, можно даже их всех перечислить Россия, Великобритания, Швеция, Польша, Румыния, Болгария, Украина, Беларусь.



В большинстве европейских стран, где идёт улучшение, снижение ежедневной заболеваемости в два раза происходит через месяц-полтора от максимума. Максимум в Украине был 23 апреля, можно по аналогии предположить, что Украина придёт к уровню + 250 заболевших в день где-то в начале июня.



Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается вторичный рост.



В Польше всего заболевших уже больше, чем в Японии.

Идеален Гонконг, где нет умерших с 13 марта.

В Китае никто не умирал с 27 апреля.



Есть уже список стран полностью очистившихся от коронавируса.

Кроме всем известной Гренландии, это Белиз из центральной Америки, Суринам из Южной Америки, Папуа-Новая Гвинея из Океании, плюс ряд мелких островных государств - в том числе пока единственное европейское Фарерские острова. Дальше будет Итак давайте посмотрим статистику за вчера суббота, 9 мая, в целом по миру, куда что движется и какие официальные результаты пандемии.Количество заболевших за вчера + 88 997.Просто уже анекдотично, какая-то невидимая рука рисует уже десятки дней плюс-минус одинаковые цифрыЗаносим 9 мая как 41-й день серых будней пандемии без особых изменений.Для себя этап - без особых изменений - определил как уровень вновь заболевших за день в пределах 75 000 - 100 000 в день. В ином случае придумаем какие-то другие названия.Вирус стабилен в мелочах, много десятков дней, три первые ТОП страны дают бОльшую часть по вновь заболевшим и умершим за день:США, Бразилия и Великобритания дали 57 % умерших за деньСША, Россия и Бразилия дали 53 % заболевших за день.Если прикинуть по континентам, то :Северная Америка даёт 33 % вновь заболевших, в основном это СШАЕвропа даёт 28 %, в основном это Россия и ВеликобританияАзия даёт 18 %, в основном это Индия и ПакистанЮжная Америка - 18 %, в основном Бразилия и ПеруАфрика - 3,3 %, в основном ЮАР и ЕгипетАвстралия+Океания - 0,02 %В целом по миру наблюдается шесть основных центров продвижения коронавируса:1. США + 25 524 за вчерашний день2. соседи Бразилия + Перу + 13 3373. Россия + 10 8174. Западная Европа чуть больше + 68005. соседи Индия + Пакистан + Бангладеш + 60506. Аравийский полуостров чуть больше + 4300Эти пару десятков стран аккумулируют основную массу вновь зараженных людей.Максимальные показатели по вновь заболевшим вчера показали в основном второстепенные страны в развитии пандемии:Пакистан + 2301 - maximumЭмираты + 624 - maximumИндонезия + 533 - maximumДоминиканская республика + 506 - maximumБахрейн + 330 - maximumАзербайджан + 143 - maximumа также Сенегал, Гватемала, Майотта, Парагвай, Сьерра-Леоне, Замбия, Уганда, Малави.Как видим движение вверх наблюдается в основном в тёплых странах, в других странах относительная стабильность или уменьшение.В подавляющем большинстве европейских стран наблюдается затухание параметров.На стадии плато зависло немного стран, можно даже их всех перечислить Россия, Великобритания, Швеция, Польша, Румыния, Болгария, Украина, Беларусь.В большинстве европейских стран, где идёт улучшение, снижение ежедневной заболеваемости в два раза происходит через месяц-полтора от максимума. Максимум в Украине был 23 апреля, можно по аналогии предположить, что Украина придёт к уровню + 250 заболевших в день где-то в начале июня.Наблюдаем по странам, ослабившим карантин. Ничего особого не происходит, всё в норме, кроме Ирана, где наблюдается вторичный рост.В Польше всего заболевших уже больше, чем в Японии.Идеален Гонконг, где нет умерших с 13 марта.В Китае никто не умирал с 27 апреля.Есть уже список стран полностью очистившихся от коронавируса.Кроме всем известной Гренландии, это Белиз из центральной Америки, Суринам из Южной Америки, Папуа-Новая Гвинея из Океании, плюс ряд мелких островных государств - в том числе пока единственное европейское Фарерские острова. Дальше будет Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:56 Пенсионер написав: stm написав: Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах.

Вот просто чтобы понять, а год просидите? А два? А может пять? А может каждый год по три месяца в году тоже нормально? Вот просто чтобы понять, а год просидите? А два? А может пять? А может каждый год по три месяца в году тоже нормально?

Чего ж вы так рветесь портить статистику. Мы ж круче немцев выходим по всем цифрам в пересчёте на миллион жителей и это с анулированной сан.ипидем службой, эпидемией туберкулёза и разваленной Супрун медициной. А потом мы ещё посмотрим как показатели экономики просели с карантином и без. А ещё как помогает ловля по 6000 ежедневных развиваться экономике города. Нью-Йорку как-то плохо помогало, да и Британия тоже признала что без карантина экономика плохо работает и мед.препаратов, машин скорой, врачей, при столь работающей экономике становится катострофически не хватать... Нонсенс какой-то...

С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?

Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую... Чего ж вы так рветесь портить статистику. Мы ж круче немцев выходим по всем цифрам в пересчёте на миллион жителей и это с анулированной сан.ипидем службой, эпидемией туберкулёза и разваленной Супрун медициной. А потом мы ещё посмотрим как показатели экономики просели с карантином и без. А ещё как помогает ловля по 6000 ежедневных развиваться экономике города. Нью-Йорку как-то плохо помогало, да и Британия тоже признала что без карантина экономика плохо работает и мед.препаратов, машин скорой, врачей, при столь работающей экономике становится катострофически не хватать... Нонсенс какой-то...С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризмпока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую... Востаннє редагувалось stm в Нед 10 тра, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2310 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:05 ЛАД написав: juristkostya написав: lapay написав: Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу. Від сухот і СНІДу є ліки, навіть вже проти гепатиту С є. Були б тільки гроші і бажання вилікуватися чи заморозити хворобу. Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии. Изучайте нормативные документы: наличие/отсутствие лекарств не является критерием эпидемии.

Не является.

Но lapay писал не об этом. А о том, почему короне уделяется значительно большее внимание, чем туберкулёзу или СПИДу. Не является.Нописал не об этом. А о том, почему, чем туберкулёзу или СПИДу.

а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1211121212131214> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням stm,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: jump Vitaka і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553918

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08