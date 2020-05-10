ЛАД написав:Вот просто интересно наблюдать за поисками чёрной кошки в тёмной комнате!
Беларусь жульничает, РФ жульничает, а мы почему-то белые и пушистые!
Почему не поискать объяснения попроще?
К-во заболевших у нас ниже благодаря меньшему количеству тестов - в 6,6 раз, чем в Беларуси, и в 9 раз, чем в РФ.
Пока речь шла о др. странах это все учитывали, а когда речь о нас, "забыли"?
+ не стоит забывать, что Россия ввела карантин гораздо позже нас. Это тоже должно дать бОльшую заболеваемость и, соотв., смертность.
И кстати, на ворлдометре наши результаты на 1 млн. считают исходя из численности населения 43,7 млн. Не уверен в такой цифре.
Если поверить Дубилету, что у нас 37 млн.(если не ошибаюсь, не помню точно), то смертей у нас будет 10,6 на млн.
Предполагать и строить фантастические гипотезы, конечно, можно и несложно. Но желательно иметь какие-то основания.
Основания скорая помощь с сиреной как часто встречается. Дело не в гипотезах. Почему при одинаковой смертности (практически 9(10) Украина из 13) косвенно в день в Украине вылавливают 521 допустим меньше в 2 раза чем могли это на 37млн.населения будет 1042, или максимум 2,8 из 100 тыс. В Белорусии же 921 на 9,8 млн.населения будем верить что батька прям всех выловил, что составит 9,39 человек из 100тыс.
Вот и вопрос лучше карантин с 9-10 смертями на миллион и 3 максимум из 100000 населения.
Или Белоруссия без карантина с 13 смертями на миллион и 9,39 (а реально больше) на 100000 населения ежедневно. И где надо ловить перегрузку мед.системы если шо-то не поменять и провести парад победы. Вот вам и наглядный пример в цифрах где победа прошлого важна более победы настоящего. Не мешаем этим двум странам показывать крутые экономические пируэты наподобие карантинных. Тихо сидим и ждём результат на табло в цифрах.