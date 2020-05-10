stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.
несколько цифр по динамике:
относительное количество заболевших на 100 тысяч человек населения повысилось с 34,5 в 1989 году до 83,2 в 2006 году. За этот же период времени ещё сильнее выросла смертность — с 7,8 до 23,1 человека на 100 тысяч населения.
В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.
Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком. Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза.
и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом
Да что вы с этим туберкулёзом всё переживаете ))) Не знаю случаев, когда привитый в детстве от БЦЖ умер от туберкулёза. Сделайте прививку и забудьте это слово.
У меня у ребёнка всегда была огромная проба Манту, пошли к фтизиатору, сделали флюро, врач сказала, не парьтесь, ребенок чувствует себя хорошо, просто встретился с палочкой Коха, живите себе без вопросов дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
juristkostya написав:Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?
Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.
для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...
туберкулёз сегодня у более чем 1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...
аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 1,5% населения...
И Вам и Косте говорят что делайте прививки, вместо богоделен-турбдиспансеров открываете один-два центра с тёплыми, комфортными палатами, реформируете СИЗО и закупаете лекарства. Всё! Эпидемия побеждена!
ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось... Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс. По прежнему: - вируса нет, это мистификация - вирус есть, но он не опаснее гриппа - на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало - в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно) - кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть) - от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит
Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?
Происходят ужасные вещи. Появилась новая, очень заразная(!) болезнь. Вирус быстро распространяется и быстро мутирует. Типичных для неё симптомов - нет. Длительный инкубационный период (5-20 суток), часто протекающий абсолютно без каких-либо симптомов. Для пожилых людей последствия заболеть - катастрофические. Есть ли иммунитет у переболевших (и если есть, то на сколько времени) - неизвестно. Какие последствия для здоровья у благополучно переболевших - неизвестно. Чем лечить и как лечить - неизвестно. Тесты дают большую погрешность, охват тестами чрезвычано мал. На данный момент количество заболевших в реальном времени (по крайней в нашей стране) - неизвестно.
Карантин - правильное решение в ситуации неизвестности, но у нас (да и во многих других странах) это делают, грубо говоря неправильно (сравню с удалением гланд через ж..у). Такое чувство, что вместо четких и продуманых действий происходит геноцид населения, правительства принимают абсолютно неадекватные и непродуманные решения. Если, конечно, предположить, что карантин в таком идиотском виде (перечислять весь абсурд и беспорядочные метания правительства не вижу смысла, мозоли натру писать) вводился для незаконного ограничения прав и свобод - то в этом случае да, сработали отлично.
Для сравнения с тем, что сделано у нас в стране у тем, что обсуждалось [у нас с товарищами, есть такая традиция] в конце января, когда ковид начал активно распространяться за пределами Китая: можно было закрыть границы, всех прибывающих на 3 недели на каратнин. Ограничений внутри страны в этом случае можно было не вводить.
Несомненно, резкое ограничение мобильности населения (в первую очередь в крупных городах и между городами) оттянуло распространение болезни и колоссально снизило количество заболевших. Для этого очевидного факта достаточно сравнить города с работающим метро (НьюЙорк, Москва) и Киев с фактически 2 месяца назад остановленным общественным транспортом. Останавливать всю страну, вместо локальных ограничений наверняка придумал наш [не побоюсь этого слова] гениальный эпидемиолог, которого часто показывают по телевизору и цитируют в прессе. Вы уже догадались, кто этот ежедневно цитируемый медицинский гений - это Аваков.
Теперь о будущем. Отмена ограничений общественного транспорта в местах заражений, несомненно, приведёт к вспышке заболеваемости. Шпроты в консервных банках в час пик заразят друг друга в геометрической прогрессии. И никакие 50 кубометров/час и самодельные маски шпротам не помогут.
Как в нашей стране болезнь будет побеждена? Неизвестно Как мы будем жить дальше в условиях дальшейшего распространения ковид (я о магазинах, общественном транспорте, летнем отдыхе и т.д.)? Неизвестно Происходят ли у нас в стране стране действительно какие-то меры по борьбе с ковид или лишь имитация бурной деятельности? неизвестно. Есть ли у правительства хоть какие-то планы относительно того, как в нашей стране победить ковид? Неизвестно И это всё (а особенно отсутствие хоть каких-то позитивных перспектив) ужасно.