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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1211121212131214 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12 juristkostya написав: stm написав: Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо. вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.

несколько цифр по динамике:



относительное количество заболевших на 100 тысяч человек населения повысилось с 34,5 в 1989 году до 83,2 в 2006 году. За этот же период времени ещё сильнее выросла смертность — с 7,8 до 23,1 человека на 100 тысяч населения.



В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом несколько цифр по динамике: "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:14 Тракторист написав: а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?



А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.

В чём нарушение ? А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.В чём нарушение ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:16 freeze написав: juristkostya написав: stm написав: Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно. вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо. вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.



Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком.

Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза. Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком.Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза.

и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности? и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19 Тракторист написав: ЛАД написав: Не является.

Но lapay писал не об этом. А о том, почему короне уделяется значительно большее внимание, чем туберкулёзу или СПИДу. Не является.Нописал не об этом. А о том, почему, чем туберкулёзу или СПИДу.

а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?

Можно, мы стали ближе к цивилизации. Берете Костю - он грамотный спец, составляет грамотный иск, вы платите судебный сбор и вперёд за защитой собственных прав и свобод! Можно, мы стали ближе к цивилизации. Берете Костю - он грамотный спец, составляет грамотный иск, вы платите судебный сбор и вперёд за защитой собственных прав и свобод! stm

Повідомлень: 2310 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:20 Тракторист написав: В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом



Да что вы с этим туберкулёзом всё переживаете )))

Не знаю случаев, когда привитый в детстве от БЦЖ умер от туберкулёза.

Сделайте прививку и забудьте это слово.



У меня у ребёнка всегда была огромная проба Манту, пошли к фтизиатору, сделали флюро, врач сказала, не парьтесь, ребенок чувствует себя хорошо, просто встретился с палочкой Коха, живите себе без вопросов дальше. Да что вы с этим туберкулёзом всё переживаете )))Не знаю случаев, когда привитый в детстве от БЦЖ умер от туберкулёза.Сделайте прививку и забудьте это слово.У меня у ребёнка всегда была огромная проба Манту, пошли к фтизиатору, сделали флюро, врач сказала, не парьтесь, ребенок чувствует себя хорошо, просто встретился с палочкой Коха, живите себе без вопросов дальше. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:21 Тракторист написав: и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности? и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?



Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом. Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:25 stm написав: juristkostya написав: Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни? Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?

Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения. Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...



туберкулёз сегодня у более чем 0,1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...



аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 0,15% населения... для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...туберкулёз сегодня у более чем 0,1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 0,15% населения... Востаннє редагувалось Тракторист в Нед 10 тра, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:29 Тракторист написав: stm написав: juristkostya написав: Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни? Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?

Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения. Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...



туберкулёз сегодня у более чем 1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...



аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 1,5% населения... для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...туберкулёз сегодня у более чем 1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 1,5% населения...

И Вам и Косте говорят что делайте прививки, вместо богоделен-турбдиспансеров открываете один-два центра с тёплыми, комфортными палатами, реформируете СИЗО и закупаете лекарства. Всё! Эпидемия побеждена! И Вам и Косте говорят что делайте прививки, вместо богоделен-турбдиспансеров открываете один-два центра с тёплыми, комфортными палатами, реформируете СИЗО и закупаете лекарства. Всё! Эпидемия побеждена! stm

Повідомлень: 2310 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:34 Вкладчик1234 написав: ЯЧитатель написав: За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...

Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.

По прежнему:

- вируса нет, это мистификация

- вирус есть, но он не опаснее гриппа

- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало

- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)

- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)

- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.По прежнему:- вируса нет, это мистификация- вирус есть, но он не опаснее гриппа- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит? Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит?



Происходят ужасные вещи.

Появилась новая, очень заразная(!) болезнь. Вирус быстро распространяется и быстро мутирует.

Типичных для неё симптомов - нет. Длительный инкубационный период (5-20 суток), часто протекающий абсолютно без каких-либо симптомов.

Для пожилых людей последствия заболеть - катастрофические.

Есть ли иммунитет у переболевших (и если есть, то на сколько времени) - неизвестно.

Какие последствия для здоровья у благополучно переболевших - неизвестно.

Чем лечить и как лечить - неизвестно.

Тесты дают большую погрешность, охват тестами чрезвычано мал.

На данный момент количество заболевших в реальном времени (по крайней в нашей стране) - неизвестно.



Карантин - правильное решение в ситуации неизвестности, но у нас (да и во многих других странах) это делают, грубо говоря неправильно (сравню с удалением гланд через ж..у). Такое чувство, что вместо четких и продуманых действий происходит геноцид населения, правительства принимают абсолютно неадекватные и непродуманные решения. Если, конечно, предположить, что карантин в таком идиотском виде (перечислять весь абсурд и беспорядочные метания правительства не вижу смысла, мозоли натру писать) вводился для незаконного ограничения прав и свобод - то в этом случае да, сработали отлично.



Для сравнения с тем, что сделано у нас в стране у тем, что обсуждалось [у нас с товарищами, есть такая традиция] в конце января, когда ковид начал активно распространяться за пределами Китая: можно было закрыть границы, всех прибывающих на 3 недели на каратнин. Ограничений внутри страны в этом случае можно было не вводить.



Несомненно, резкое ограничение мобильности населения (в первую очередь в крупных городах и между городами) оттянуло распространение болезни и колоссально снизило количество заболевших. Для этого очевидного факта достаточно сравнить города с работающим метро (НьюЙорк, Москва) и Киев с фактически 2 месяца назад остановленным общественным транспортом. Останавливать всю страну, вместо локальных ограничений наверняка придумал наш [не побоюсь этого слова] гениальный эпидемиолог, которого часто показывают по телевизору и цитируют в прессе. Вы уже догадались, кто этот ежедневно цитируемый медицинский гений - это Аваков.



Теперь о будущем. Отмена ограничений общественного транспорта в местах заражений, несомненно, приведёт к вспышке заболеваемости. Шпроты в консервных банках в час пик заразят друг друга в геометрической прогрессии. И никакие 50 кубометров/час и самодельные маски шпротам не помогут.



Как в нашей стране болезнь будет побеждена? Неизвестно

Как мы будем жить дальше в условиях дальшейшего распространения ковид (я о магазинах, общественном транспорте, летнем отдыхе и т.д.)? Неизвестно

Происходят ли у нас в стране стране действительно какие-то меры по борьбе с ковид или лишь имитация бурной деятельности? неизвестно.

Есть ли у правительства хоть какие-то планы относительно того, как в нашей стране победить ковид? Неизвестно

И это всё (а особенно отсутствие хоть каких-то позитивных перспектив) ужасно. Происходят ужасные вещи.Появилась новая, очень заразная(!) болезнь. Вирус быстро распространяется и быстро мутирует.Типичных для неё симптомов - нет. Длительный инкубационный период (5-20 суток), часто протекающий абсолютно без каких-либо симптомов.Для пожилых людей последствия заболеть - катастрофические.Есть ли иммунитет у переболевших (и если есть, то на сколько времени) - неизвестно.Какие последствия для здоровья у благополучно переболевших - неизвестно.Чем лечить и как лечить - неизвестно.Тесты дают большую погрешность, охват тестами чрезвычано мал.На данный момент количество заболевших в реальном времени (по крайней в нашей стране) - неизвестно.Карантин - правильное решение в ситуации неизвестности, но у нас (да и во многих других странах) это делают, грубо говоря неправильно (сравню с удалением гланд через ж..у). Такое чувство, что вместо четких и продуманых действий происходит геноцид населения, правительства принимают абсолютно неадекватные и непродуманные решения. Если, конечно, предположить, что карантин в таком идиотском виде (перечислять весь абсурд и беспорядочные метания правительства не вижу смысла, мозоли натру писать) вводился для незаконного ограничения прав и свобод - то в этом случае да, сработали отлично.Для сравнения с тем, что сделано у нас в стране у тем, что обсуждалось [у нас с товарищами, есть такая традиция] в конце января, когда ковид начал активно распространяться за пределами Китая: можно было закрыть границы, всех прибывающих на 3 недели на каратнин. Ограничений внутри страны в этом случае можно было не вводить.Несомненно, резкое ограничение мобильности населения (в первую очередь в крупных городах и между городами) оттянуло распространение болезни и колоссально снизило количество заболевших. Для этого очевидного факта достаточно сравнить города с работающим метро (НьюЙорк, Москва) и Киев с фактически 2 месяца назад остановленным общественным транспортом. Останавливать всю страну, вместо локальных ограничений наверняка придумал наш [не побоюсь этого слова] гениальный эпидемиолог, которого часто показывают по телевизору и цитируют в прессе. Вы уже догадались, кто этот ежедневно цитируемый медицинский гений - это Аваков.Теперь о будущем. Отмена ограничений общественного транспорта в местах заражений, несомненно, приведёт к вспышке заболеваемости. Шпроты в консервных банках в час пик заразят друг друга в геометрической прогрессии. И никакие 50 кубометров/час и самодельные маски шпротам не помогут.Как в нашей стране болезнь будет побеждена? НеизвестноКак мы будем жить дальше в условиях дальшейшего распространения ковид (я о магазинах, общественном транспорте, летнем отдыхе и т.д.)? НеизвестноПроисходят ли у нас в стране стране действительно какие-то меры по борьбе с ковид или лишь имитация бурной деятельности? неизвестно.Есть ли у правительства хоть какие-то планы относительно того, как в нашей стране победить ковид? НеизвестноИ это всё (а особенно отсутствие хоть каких-то позитивных перспектив) ужасно. ЯЧитатель Повідомлень: 365 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1412 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:41 freeze написав: Я про смертность от коронавируса говорю. Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?... а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4591 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1211121212131214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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