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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1211121212131214

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:12

  juristkostya написав:
  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.

несколько цифр по динамике:

относительное количество заболевших на 100 тысяч человек населения повысилось с 34,5 в 1989 году до 83,2 в 2006 году. За этот же период времени ещё сильнее выросла смертность — с 7,8 до 23,1 человека на 100 тысяч населения.


В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:14

  Тракторист написав:а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?


А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.
В чём нарушение ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:16

  freeze написав:
juristkostya написав:
  stm написав:Кость и тв смотрю, и нв и лигу читаю, и язык новый иностранный учу. Сложно.
вот видите, а если исключить ТВ - появится время узнать, что в Украине эпидемия туберкулёза как объявлена в 1995 году, так до сих пор и длится. И лекарства как бы есть, и привыкли давно все - а тем не менее, это эпидемия. И жертв очень много, и с позитивной динамикой не особо.


Чтобы умереть от туберкулеза сейчас надо сильно постараться, и быть либо бомжом, либо конченым наркоманом, либо запойным алкоголиком.
Много десятилетий не слышал уже, чтобы профессор такой то или программист такой то умер от туберкулеза.

и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Не является.
Но lapay писал не об этом. А о том, почему короне уделяется значительно большее внимание, чем туберкулёзу или СПИДу.

а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?

Можно, мы стали ближе к цивилизации. Берете Костю - он грамотный спец, составляет грамотный иск, вы платите судебный сбор и вперёд за защитой собственных прав и свобод!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:20

  Тракторист написав:
В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом


Да что вы с этим туберкулёзом всё переживаете )))
Не знаю случаев, когда привитый в детстве от БЦЖ умер от туберкулёза.
Сделайте прививку и забудьте это слово.

У меня у ребёнка всегда была огромная проба Манту, пошли к фтизиатору, сделали флюро, врач сказала, не парьтесь, ребенок чувствует себя хорошо, просто встретился с палочкой Коха, живите себе без вопросов дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:21

  Тракторист написав:и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?


Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:25

  stm написав:
  juristkostya написав:Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?

Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...

туберкулёз сегодня у более чем 0,1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...

аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 0,15% населения...
Востаннє редагувалось Тракторист в Нед 10 тра, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:29

  Тракторист написав:
  stm написав:
  juristkostya написав:Итак, вы согласны, что туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию, не смотря на "привычность" это болезни?

Да, в СИЗО - туберкулёз представляет собой самую натуральную эпидемию. Нет, в рамках страны Украины не превышен эпид.порог 5% от населения.

для информации эпидемпорог у разных заболеваний разный и указанные вами 5% относятся как правило к эпидемиям сезонного гриппа...

туберкулёз сегодня у более чем 1% населения Украины и официально эпидемия существут более 20 лет...

аналогично эпидемия кори в прошлом годах была объялена при числе заболевших оеоло 1,5% населения...

И Вам и Косте говорят что делайте прививки, вместо богоделен-турбдиспансеров открываете один-два центра с тёплыми, комфортными палатами, реформируете СИЗО и закупаете лекарства. Всё! Эпидемия побеждена!
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:34

  Вкладчик1234 написав:
  ЯЧитатель написав:За последние 2 месяца на ветке ничего не поменялось...
Заболело 4+ млн людей, из них выздоровело 1,4+ млн, умерло 270+ тыс.
По прежнему:
- вируса нет, это мистификация
- вирус есть, но он не опаснее гриппа
- на самом деле от вируса не умирают, потому что на самом деле заболело 100500тыс, просто от нас это скрывают, да число умерших на всё население Земли до смешного мало
- в умершие, чтобы сеять панику, записывают тех, кто всё равно бы умер (я вообще от этого офигеваю, а что, есть живущие вечно)
- кто умер, их не жалко, они всё равно бы умерли через 1-5-10-20 лет (даже не подберу цензурного слова, как таких пропагандистов называть)
- от других болезней за 6000 лет умерло больше, чем от коронавируса за 3 месяца, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит

Так может хоть Вы знаете, что на самом деле происходит? :)


Происходят ужасные вещи.
Появилась новая, очень заразная(!) болезнь. Вирус быстро распространяется и быстро мутирует.
Типичных для неё симптомов - нет. Длительный инкубационный период (5-20 суток), часто протекающий абсолютно без каких-либо симптомов.
Для пожилых людей последствия заболеть - катастрофические.
Есть ли иммунитет у переболевших (и если есть, то на сколько времени) - неизвестно.
Какие последствия для здоровья у благополучно переболевших - неизвестно.
Чем лечить и как лечить - неизвестно.
Тесты дают большую погрешность, охват тестами чрезвычано мал.
На данный момент количество заболевших в реальном времени (по крайней в нашей стране) - неизвестно.

Карантин - правильное решение в ситуации неизвестности, но у нас (да и во многих других странах) это делают, грубо говоря неправильно (сравню с удалением гланд через ж..у). Такое чувство, что вместо четких и продуманых действий происходит геноцид населения, правительства принимают абсолютно неадекватные и непродуманные решения. Если, конечно, предположить, что карантин в таком идиотском виде (перечислять весь абсурд и беспорядочные метания правительства не вижу смысла, мозоли натру писать) вводился для незаконного ограничения прав и свобод - то в этом случае да, сработали отлично.

Для сравнения с тем, что сделано у нас в стране у тем, что обсуждалось [у нас с товарищами, есть такая традиция] в конце января, когда ковид начал активно распространяться за пределами Китая: можно было закрыть границы, всех прибывающих на 3 недели на каратнин. Ограничений внутри страны в этом случае можно было не вводить.

Несомненно, резкое ограничение мобильности населения (в первую очередь в крупных городах и между городами) оттянуло распространение болезни и колоссально снизило количество заболевших. Для этого очевидного факта достаточно сравнить города с работающим метро (НьюЙорк, Москва) и Киев с фактически 2 месяца назад остановленным общественным транспортом. Останавливать всю страну, вместо локальных ограничений наверняка придумал наш [не побоюсь этого слова] гениальный эпидемиолог, которого часто показывают по телевизору и цитируют в прессе. Вы уже догадались, кто этот ежедневно цитируемый медицинский гений - это Аваков.

Теперь о будущем. Отмена ограничений общественного транспорта в местах заражений, несомненно, приведёт к вспышке заболеваемости. Шпроты в консервных банках в час пик заразят друг друга в геометрической прогрессии. И никакие 50 кубометров/час и самодельные маски шпротам не помогут.

Как в нашей стране болезнь будет побеждена? Неизвестно
Как мы будем жить дальше в условиях дальшейшего распространения ковид (я о магазинах, общественном транспорте, летнем отдыхе и т.д.)? Неизвестно
Происходят ли у нас в стране стране действительно какие-то меры по борьбе с ковид или лишь имитация бурной деятельности? неизвестно.
Есть ли у правительства хоть какие-то планы относительно того, как в нашей стране победить ковид? Неизвестно
И это всё (а особенно отсутствие хоть каких-то позитивных перспектив) ужасно.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:41

  freeze написав:Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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