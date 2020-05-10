Тракторист написав:а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?
А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады. В чём нарушение ?
в нарушении конституционных прав граждан...
случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Не важно кто куда записывает. Ищите по параметрам - кашлял, умер.
больные туберкулезом тоже кашляют...
Если цель оспорить статистику Лукашенко, это неважно, главное кашлял и умер во время эпидемии коронавируса. Хотя то, что умерший был туберкулёзником тоже не особая проблема узнать, там же где и всё остальное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тракторист написав:а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?
А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады. В чём нарушение ?
в нарушении конституционных прав граждан...
случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...
Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру. Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тракторист написав:и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?
Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.
прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д.
Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть. Я вот на 100 процентов уверен, что во мне живёт палочка Коха, я много лет прожил в двух кварталах от тубдиспансера, и ничего страшного
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stm написав:С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров? Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...
Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то....