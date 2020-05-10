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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1213121412151216> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 20:44 freeze написав: Не важно кто куда записывает.

Ищите по параметрам - кашлял, умер. Не важно кто куда записывает.Ищите по параметрам - кашлял, умер.

больные туберкулезом тоже кашляют... больные туберкулезом тоже кашляют... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:56 freeze написав: Тракторист написав: а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?



А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.

В чём нарушение ? А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...



случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено... в нарушении конституционных прав граждан...случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:58 Тракторист написав: freeze написав: Не важно кто куда записывает.

Ищите по параметрам - кашлял, умер. Не важно кто куда записывает.Ищите по параметрам - кашлял, умер.

больные туберкулезом тоже кашляют... больные туберкулезом тоже кашляют...



Если цель оспорить статистику Лукашенко, это неважно, главное кашлял и умер во время эпидемии коронавируса. Хотя то, что умерший был туберкулёзником тоже не особая проблема узнать, там же где и всё остальное. Если цель оспорить статистику Лукашенко, это неважно, главное кашлял и умер во время эпидемии коронавируса. Хотя то, что умерший был туберкулёзником тоже не особая проблема узнать, там же где и всё остальное. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:59 _Mykola_ написав: https://news.liga.net/society/news/viktor-lyashko-nazval-uslovie-i-primernye-sroki-okonchaniya-masochnogo-rejima



Интересно, в какой реальности живут чиновники?

Сегодня, в масках были ЕДИНИЦЫ! https://news.liga.net/society/news/viktor-lyashko-nazval-uslovie-i-primernye-sroki-okonchaniya-masochnogo-rejimaИнтересно, в какой реальности живут чиновники?Сегодня, в масках были ЕДИНИЦЫ!



Это , еще , относительно холодно .

еше 20 дней и все забудут про эти маски

ужасно жарко в них будет Это , еще , относительно холодно .еше 20 дней и все забудут про эти маскиужасно жарко в них будет moldashavanin

Повідомлень: 588 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:01 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины? а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?



А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.

В чём нарушение ? А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...



случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено... в нарушении конституционных прав граждан...случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...



Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру.

Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады. Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру.Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:03 Тракторист написав: freeze написав: Я про смертность от коронавируса говорю. Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?... а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...



Да-да, мы тут это уже сто раз слышали

У человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета Да-да, мы тут это уже сто раз слышалиУ человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:10 freeze написав: Тракторист написав: и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности? и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?



Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом. Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.

прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д. прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:18 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности? и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?



Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом. Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.

прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д. прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д.



Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

Я вот на 100 процентов уверен, что во мне живёт палочка Коха, я много лет прожил в двух кварталах от тубдиспансера, и ничего страшного Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.Я вот на 100 процентов уверен, что во мне живёт палочка Коха, я много лет прожил в двух кварталах от тубдиспансера, и ничего страшного Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35 Diman написав: freeze написав: Интересно написано.

Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.



Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.



https://bit.ly/35GnL7K Интересно написано.Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно. при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают а вот и более близкое к реальности мнение нашлось https://pikabu.ru/story/vzglyad_snizu_7437210 а вот и более близкое к реальности мнение нашлось Diman Повідомлень: 480 З нами з: 11.07.13 Подякував: 8 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:45 stm написав: С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?

Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую... С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризмпока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...

Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то.... Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то.... Пенсионер

Повідомлень: 1769 З нами з: 13.10.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1213121412151216> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08