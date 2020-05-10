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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:44

  freeze написав:Не важно кто куда записывает.
Ищите по параметрам - кашлял, умер.

больные туберкулезом тоже кашляют...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:56

  freeze написав:
  Тракторист написав:а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?


А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.
В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...

случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:58

  Тракторист написав:
  freeze написав:Не важно кто куда записывает.
Ищите по параметрам - кашлял, умер.

больные туберкулезом тоже кашляют...


Если цель оспорить статистику Лукашенко, это неважно, главное кашлял и умер во время эпидемии коронавируса. Хотя то, что умерший был туберкулёзником тоже не особая проблема узнать, там же где и всё остальное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:59

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/society/news/viktor-lyashko-nazval-uslovie-i-primernye-sroki-okonchaniya-masochnogo-rejima

Интересно, в какой реальности живут чиновники?
Сегодня, в масках были ЕДИНИЦЫ!


Это , еще , относительно холодно .
еше 20 дней и все забудут про эти маски
ужасно жарко в них будет
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:01

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:а можно уделять внимание не нарушая законодательство Украины?


А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.
В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...

случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...


Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру. :mrgreen:
Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:03

  Тракторист написав:
  freeze написав:Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...


Да-да, мы тут это уже сто раз слышали :mrgreen:
У человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:10

  freeze написав:
  Тракторист написав:и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?


Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.

прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:18

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:и вы считаете что "болезнь бедных" неактульна для нищей страны где половина населения живёт за чертой бедности?


Туберкулёз в нашей стране это не болезнь бедных, это болезнь головного мозга, любому ребёнку БЦЖ делают совершенно бесплатно, только истерики-антипрививочники причитают и болеют потом.

прививка не даёт 100% защиту от туберкулёза и с возрастом её эффективность снижается: если у новорожденных детей эффективность достигает 85%, то уже к школьному возрасту снижается до 65% и т.д.


Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.
Я вот на 100 процентов уверен, что во мне живёт палочка Коха, я много лет прожил в двух кварталах от тубдиспансера, и ничего страшного :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35

  Diman написав:
  freeze написав:Интересно написано.
Как больной долечился до ИВЛ, как он находился на ИВЛ, и как ему удалось оттуда вернуться.

Записки одного из трех пациентов инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ, с остальными вышло не так удачно.

https://bit.ly/35GnL7K
при всей информативности, увы, глаз цепляется за признаки пропаганды:) то "професиональные реаниматологи" то "отличное оборудование" и проч... работают, отрабатывают
а вот и более близкое к реальности мнение нашлось https://pikabu.ru/story/vzglyad_snizu_7437210
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:45

  stm написав:С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм ;) пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?
Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...

Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то....
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