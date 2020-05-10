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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1213121412151216 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49 freeze написав: Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть. Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания... вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49 Пенсионер написав: stm написав: С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?

Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую... С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризмпока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...

Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то.... Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то....

Почему не Бразилия? Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела? Цифры давайте шире, мысли-то понятны, но пока не подтверждены. Стоило ли экономика Швеции более 3225 жертв, или она просела так же как экономика Дании с 529 смертями? Почему не Бразилия? Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела? Цифры давайте шире, мысли-то понятны, но пока не подтверждены. Стоило ли экономика Швеции более 3225 жертв, или она просела так же как экономика Дании с 529 смертями? Востаннє редагувалось stm в Нед 10 тра, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2311 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:52 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.

В чём нарушение ? А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...



случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено... в нарушении конституционных прав граждан...случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...



Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру.

Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады. Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру.Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады.

страны разные - цивилизованные действовали в расках национального законодательства, а стальные с нарушением... страны разные - цивилизованные действовали в расках национального законодательства, а стальные с нарушением... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:55 Пенсионер написав: И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь.

абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны... абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4597 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:56 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Я про смертность от коронавируса говорю. Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?... а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...



Да-да, мы тут это уже сто раз слышали

У человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета Да-да, мы тут это уже сто раз слышалиУ человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета

людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?

людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?



і такі випадки не поодинокі, це що я чув.

а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно. людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?і такі випадки не поодинокі, це що я чув.а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 22:08 Тракторист написав: freeze написав: Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть. Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания... вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...



Это вам так кажется.

Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались. Это вам так кажется.Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1213121412151216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08