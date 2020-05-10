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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1213121412151216

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49

  freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49

  Пенсионер написав:
  stm написав:С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм ;) пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?
Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...

Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то....

Почему не Бразилия? Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела? Цифры давайте шире, мысли-то понятны, но пока не подтверждены. Стоило ли экономика Швеции более 3225 жертв, или она просела так же как экономика Дании с 529 смертями?
Востаннє редагувалось stm в Нед 10 тра, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:52

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.
В чём нарушение ?

в нарушении конституционных прав граждан...

случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...


Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру. :mrgreen:
Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады.

страны разные - цивилизованные действовали в расках национального законодательства, а стальные с нарушением...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:55

  Пенсионер написав:И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь.

абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:56

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...


Да-да, мы тут это уже сто раз слышали :mrgreen:
У человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?
людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?

і такі випадки не поодинокі, це що я чув.
а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:08

  Тракторист написав:
  freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...


Это вам так кажется.
Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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