Додано: Нед 10 тра, 2020 21:56

freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Я про смертность от коронавируса говорю. Я про смертность от коронавируса говорю.

а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?... а смерть с коронавирусом - это смерть от коронавируса?...



Да-да, мы тут это уже сто раз слышали

У человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета Да-да, мы тут это уже сто раз слышалиУ человека поднялась температура, появился кашель, развилась пневмония, и в результате он умер с трубкой ИВЛ во рту. От диабета

людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?

людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?



і такі випадки не поодинокі, це що я чув.

а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно. людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?і такі випадки не поодинокі, це що я чув.а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/