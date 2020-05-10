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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49
freeze написав:
Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.
вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:49
Пенсионер написав: stm написав:
С июля по плану как в Германии у нас пробовать развивать внутренний туризм
пока открыли рестораны с большими ограничениями. Зачем так прям стремится к порче параметров?
Вот скажите сколько по вашему в день случаев нормально? Вот лучше по 40-60 в день в 3 млн. без метро или по 6000 в 8 млн. с метро? И обоснуйте в цифрах, даже экономических можно. Конкретно вот по цифрам давайте свой ход конём. Прям будет как с эпидемией туберкулёза чувствую...
Открытие ресторанов с такими ограничениями и только внутренний туризм это работа в минус. Как долго можно работать в минус? у всех по разному, но конец один - закрытие бизнеса. Меня туберкулез никак не трогает, я его и не обсуждал никогда. И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь. На нас не чума свалилась а новый вирус ОРЗ, а паники то....
Почему не Бразилия? Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела? Цифры давайте шире, мысли-то понятны, но пока не подтверждены. Стоило ли экономика Швеции более 3225 жертв, или она просела так же как экономика Дании с 529 смертями?
Востаннє редагувалось stm
в Нед 10 тра, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:52
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
А в чём проблемы с законодательством, есть специальный закон про эпидемию, проголосованный конституционным большинством Рады.
В чём нарушение ?
в нарушении конституционных прав граждан...
случаи конда конституционные права граждан могут быть нарушены оговорены в конституции и ни один из этих случаев не настал. кроме того в случае когда Украина нарушает права своих граждан она в соответствии со своими международными обязательствами должна уведомить ООН об этом, что также не выполнено...
Смешно, все страны мира, за редким исключением, приняли решения о карантине, можно жаловаться не в ООН, а прямо на Альфа-Центавру.
Не разбирался с Конституцией, она у нас как дышло, но не сомневаюсь, что Конституционный суд поддержит Закон, принятый Конституционным большинством Рады.
страны разные - цивилизованные действовали в расках национального законодательства, а стальные с нарушением...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:55
Пенсионер написав:
И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь.
абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:56
людина від карантина закінчила самогубством, куди пишем?
людина вбила іншу людину, так як довів карантин теж, куди пишем?
і такі випадки не поодинокі, це що я чув.
а от про жертв від макароновірусу в Тернополі не чутно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:08
Тракторист написав: freeze написав:
Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.
вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...
Это вам так кажется.
Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:21
Индия пошла сегодня вверх, долго держались.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:37
Ослабление карантина во Львовской области перенесли с 11 на 15 мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:47
stm написав:
Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела?
в глобальном мире она проседает в силу замедления глобальных экономических процессов. Это неизбежно.
Но хотя бы собственную сферу услуг не давить бульдозером вполне в силах властей конкретной страны.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:55
freeze написав:
Индия пошла сегодня вверх, долго держались.
там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...
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