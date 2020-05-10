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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1214121512161217

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:24

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...


Это вам так кажется.
Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.

выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:27

  edvardd написав:
  freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...

У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину.
Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.

Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
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  edvardd написав:
  freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...


как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:39

  stargazer написав:
Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.

слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия.
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