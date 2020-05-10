freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.
вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...
Это вам так кажется. Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.
выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.
там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...
У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину. Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.
Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
stargazer написав: Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия.