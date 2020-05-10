Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1214121512161217 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 24 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 10 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 7% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 214 Додано: Нед 10 тра, 2020 23:24 freeze написав: Тракторист написав: freeze написав: Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть. гриппа илине защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания... вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...



Это вам так кажется.

Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались. Это вам так кажется.Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.

выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание... выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4598 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:27 edvardd написав: freeze написав: Индия пошла сегодня вверх, долго держались. Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался... там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...

У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину.

Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.



Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб. У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину.Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб. stargazer Повідомлень: 1046 З нами з: 15.04.09 Подякував: 350 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36 edvardd написав: freeze написав: Индия пошла сегодня вверх, долго держались. Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался... там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...



как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2994 З нами з: 14.03.06 Подякував: 177 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:39 stargazer написав:

Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб. Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.

слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия. слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия. juristkostya Повідомлень: 2887 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 848 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1214121512161217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6941 1553971

ЛОБ П'ят 08 тра, 2020 14:08