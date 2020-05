Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36

edvardd написав: freeze написав: Индия пошла сегодня вверх, долго держались. Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался... там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...



как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью

