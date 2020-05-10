freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.
вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...
Это вам так кажется. Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.
выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.
там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...
У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину. Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.
Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
stargazer написав: Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия.
Пенсионер написав:И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь.
абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны...
Аха, Белорусь - адекватная страна . Не, я конечно с нашей сравнивать не берусь, - бессмысленно, но "адекватная" и Беларусь... Извините, я надеюсь у нашего народа другие чаяния, тут даже Зеленский с Порошенко выглядят адекватно(на самом деле нет, как и все остальные "царьки" на территории бывшего ЧиЧиЧиПи). Зеля молодец с реакцией на коронавирус, еще бы реализация не подкачала. Но с народом ему явно не повезло. Одни трактористы с пенсионерами
stm написав:Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела?
в глобальном мире она проседает в силу замедления глобальных экономических процессов. Это неизбежно. Но хотя бы собственную сферу услуг не давить бульдозером вполне в силах властей конкретной страны.
Отлично! А теперь вот это вот всё в сравнении. Украина-Белорусь. Швеция-Дания. Почему лучше быть Белорусью в цифрах против Украины. И Швецией против Дании. Как глобально отличаются цифры Белорусии и Швеции против Украины и Дании?
stm написав:Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела?
в глобальном мире она проседает в силу замедления глобальных экономических процессов. Это неизбежно. Но хотя бы собственную сферу услуг не давить бульдозером вполне в силах властей конкретной страны.
Отлично! А теперь вот это вот всё в сравнении. Украина-Белорусь. Швеция-Дания. Почему лучше быть Белорусью в цифрах против Украины. И Швецией против Дании. Как глобально отличаются цифры Белорусии и Швеции против Украины и Дании?
в смысле, "отлично"? Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато.
juristkostya написав:в смысле, "отлично"? Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато.
Я пытаюсь у Вас, и Пенсионера, и у Тракториста выпытать в цифрах почему мне стоит насрать на людей и затарить медиков работой? Внятно на цифрах экономики разницу объясните, бо я не понимаю? Конкретно, что они выиграли в бабле? Белоруссия выиграла ещё и в параде, это конечно Победа!!! Чисто поржать, в Украине карантин по логике и эпидемию туберкулёза уменьшит, ведь по отчету ВОЗ: "Наряду с Российской Федерацией и Украиной Беларусь — одна из трех стран Восточной Европы, в которых отмечается наиболее высокая доля больных МЛУ-ТБ среди инфицированных туберкулезом." Не Индия все 3 конечно, но пля эпидемия ж, какой парад в Белоруссии.....)))
Востаннє редагувалось stm в Пон 11 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.