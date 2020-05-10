Додано: Пон 11 тра, 2020 00:23

juristkostya написав: в смысле, "отлично"?

Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато. в смысле, "отлично"?Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато.

Я пытаюсь у Вас, и Пенсионера, и у Тракториста выпытать в цифрах почему мне стоит насрать на людей и затарить медиков работой? Внятно на цифрах экономики разницу объясните, бо я не понимаю? Конкретно, что они выиграли в бабле?Белоруссия выиграла ещё и в параде, это конечно Победа!!!Чисто поржать, в Украине карантин по логике и эпидемию туберкулёза уменьшит, ведь по отчету ВОЗ: "Наряду с Российской Федерацией и Украиной Беларусь — одна из трех стран Восточной Европы, в которых отмечается наиболее высокая доля больных МЛУ-ТБ среди инфицированных туберкулезом." Не Индия все 3 конечно, но пля эпидемия ж, какой парад в Белоруссии.....)))