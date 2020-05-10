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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1215121612171218>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:24

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Прививка от гриппа или туберкулёза не защищает, конечно, на 100 процентов от возможности заболеть, но фактически полностью устраняет возможность умереть.

вы не находите, что в ваших словах отсутствует логика? если есть шанс заболеть, то и есть шанс умереть от заболевания...


Это вам так кажется.
Статистика утверждает, что за долгие годы в Украине не было ни одной смерти от гриппа человека, который сделал сезонную прививку. Хотя случаи заболевания в лёгкой форме привитых людей фиксировались.

выше вы утверждали, что прививка от туберкулёза "фактически полностью устраняет возможность умереть", а теперь перескакиваете на значительно менее опасное заболевание...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:27

  edvardd написав:
  freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...

У Львові ланцюги порвалися ще до послаблення карантину.
Анонсували відкриття 3х музеїв. Територія терору, Шевченківський гай та Личаківське кладовище. Краще б лише останнє, для екзистенційних роздумів в режимі один на один з вічністю.

Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36

  edvardd написав:
  freeze написав:Индия пошла сегодня вверх, долго держались.

там просто после ослабления карантина народ как с цепи сорвался...


как и будет у нас. и с цепью, и с заболеваемостью
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:39

  stargazer написав:
Щоби викликати в народу дику ностальгію за важкими роками проведеними під тягарем карантину львівські бізнесмени ресторатори, стоматологи і прочая записали кліп карантин у Львові і виставили на ютьюб.

слушайте, гран мерси за наводку. Масса удовольствия.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:54

  Тракторист написав:
  Пенсионер написав:И если говорить о правильности действия властей, то с моей точки зрения это Швеция и Белорусь.

абсолютно верно! жаль только, что в Европе оказалось всего 2 полностью адекватных страны...

Аха, Белорусь - адекватная страна :D. Не, я конечно с нашей сравнивать не берусь, - бессмысленно, но "адекватная" и Беларусь... Извините, я надеюсь у нашего народа другие чаяния, тут даже Зеленский с Порошенко выглядят адекватно(на самом деле нет, как и все остальные "царьки" на территории бывшего ЧиЧиЧиПи).
Зеля молодец с реакцией на коронавирус, еще бы реализация не подкачала. Но с народом ему явно не повезло. Одни трактористы с пенсионерами :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04

  juristkostya написав:
  stm написав:Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела?
в глобальном мире она проседает в силу замедления глобальных экономических процессов. Это неизбежно.
Но хотя бы собственную сферу услуг не давить бульдозером вполне в силах властей конкретной страны.

Отлично! А теперь вот это вот всё в сравнении. Украина-Белорусь. Швеция-Дания.
Почему лучше быть Белорусью в цифрах против Украины. И Швецией против Дании. Как глобально отличаются цифры Белорусии и Швеции против Украины и Дании?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:08

  stm написав:
  juristkostya написав:
  stm написав:Как там экономика Швеции и Белорусии как была, не просела?
в глобальном мире она проседает в силу замедления глобальных экономических процессов. Это неизбежно.
Но хотя бы собственную сферу услуг не давить бульдозером вполне в силах властей конкретной страны.

Отлично! А теперь вот это вот всё в сравнении. Украина-Белорусь. Швеция-Дания.
Почему лучше быть Белорусью в цифрах против Украины. И Швецией против Дании. Как глобально отличаются цифры Белорусии и Швеции против Украины и Дании?
в смысле, "отлично"?
Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:23

  juristkostya написав:в смысле, "отлично"?
Это, типа, вы мне оценку даёте? Извините, рановато.

Я пытаюсь у Вас, и Пенсионера, и у Тракториста выпытать в цифрах почему мне стоит насрать на людей и затарить медиков работой? Внятно на цифрах экономики разницу объясните, бо я не понимаю? Конкретно, что они выиграли в бабле?
Белоруссия выиграла ещё и в параде, это конечно Победа!!!
Чисто поржать, в Украине карантин по логике и эпидемию туберкулёза уменьшит, ведь по отчету ВОЗ: "Наряду с Российской Федерацией и Украиной Беларусь — одна из трех стран Восточной Европы, в которых отмечается наиболее высокая доля больных МЛУ-ТБ среди инфицированных туберкулезом." Не Индия все 3 конечно, но пля эпидемия ж, какой парад в Белоруссии.....)))
Востаннє редагувалось stm в Пон 11 тра, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:41

  juristkostya написав:я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипидем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 11 тра, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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