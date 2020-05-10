RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1215121612171218

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 214
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
24
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
10
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
7%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:45

  stm написав:
  juristkostya написав:я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))

juristkostya
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:01

  juristkostya написав:
  stm написав:
  juristkostya написав:я вчера угрохал кучу времени, чтобы дать вам материал об эпидемии туберкулёза в Украине.
Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))


Так ото ж, цихфры не покажите блондинке, Николя, в подтверждение, почему Украине надо делать как Белорусь. А я говорю не надо, бо +921 в день на 9,8млн человек больше, чем +522 в день на 37млн. и потом бороться сложнее и заразиться легче. Более того больной человек не приносит пользы на рабочем месте - его там нет, а кушает денег из бюджета медицина-то у нас бесплатна... А не потратил бюджетных денег - считай заработал на другие бюджетные проекты, не убил и не выбил врача из седла на карантин от 14 дней - считай спас жизни )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2315
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Так ото ж, цихфры не покажите блондинке,

  juristkostya написав:Будет как минимум вежливо, если вы тоже слегка напряжётесь.

в доступной для вас форме:
если вас интересует сравнение экономик Дании и Швеции - вряд ли стоит искать ответ в том факте, что в РФ и Беларуси присутствует эпидемия туберкулёза.
juristkostya
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1215121612171218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, stm, yama і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553998
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18861)
11.05.2020 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.