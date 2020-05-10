stm написав:
Напряглась и нашла цитату ВОЗ у кого же ещё эпидемия туберкулёза и о Боже, Белорусси и РФ!!! И Семашко блин, и сан.ипедем, и турбдиспансеры и эпидемия тоже... ))))))
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Додано: Пон 11 тра, 2020 00:45
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:01
Так ото ж, цихфры не покажите блондинке, Николя, в подтверждение, почему Украине надо делать как Белорусь. А я говорю не надо, бо +921 в день на 9,8млн человек больше, чем +522 в день на 37млн. и потом бороться сложнее и заразиться легче. Более того больной человек не приносит пользы на рабочем месте - его там нет, а кушает денег из бюджета медицина-то у нас бесплатна... А не потратил бюджетных денег - считай заработал на другие бюджетные проекты, не убил и не выбил врача из седла на карантин от 14 дней - считай спас жизни )))
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в доступной для вас форме:
если вас интересует сравнение экономик Дании и Швеции - вряд ли стоит искать ответ в том факте, что в РФ и Беларуси присутствует эпидемия туберкулёза.
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:04
Но и опровергать эпидемию туберкулёза в этих странах наравне с Украиной, всё же не стоит )))
Теперь по Дании и Швеции. Я говорю надо быть Данией и ввести карантин и получить 529 смертей на 5 млн. населения.
Мои же оппоненты говорят надо быть Швецией не ввести карантин получить 3225 смертей на 9,8 млн. населения.
Но почему надо быть как "нормальная" страна Швеция в цифрах они упрямо морозятся, почему же?
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